الانتقالات
الانتقالات

وكيل كاراسكو يصدم أرسنال وميلان

التعليقات()
Getty
كاراسكو مطلوب في إنجلترا وإيطاليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

صدم فيديريكو باستوريلو، وكيل النجم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، الأندية المهتمة بضمه وأعلن أن اللاعب أصبح غير معروضاً للبيع.

وارتبط اسم كاراسكو بالانتقال لأحد قطبي ميلانو أو أرسنال في الانتقالات الشتوية الجارية، وذكر اللاعب نفسه أن عائلته ليست سعيدة في الصين.

وقال باستوريلي مع "سكاي": "ناديه داليان رفع اسمه من سوق الانتقالات، كاراسكو أصبح ليس للبيع، من الصعب بيعه الآن".

اختيارات المحررين

وأكمل: "سيعود اسمه مرة أخرى للعناوين ربما الصيف المقبل، حقيقة لم يكن هناك مفاوضات حقيقية، مجرد اهتمام من إيطاليا".

سولاري ردًا على جوارديولا: ريال مدريد الأفضل في التاريخ

باريس سان جيرمان يقترب من ضم مدافع أياكس

وختم: "يمكن أن أُعلن رسمياً أن كاراسكو باق في صفوف داليان".

وتحدثت تقارير مساء الأربعاء عن عرض متأخر من أرسنال لاستعارة اللاعب، كما أن ميلان هو الآخر قدم عرضاً مشابهاً بحسب القنوات الإيطالية.

وأشارت نفس التقارير أن العائق الأساسي للفريقين هو الراتب الكبير الذي يتقاضاه كاراسكو في الصين، والذي يصل إلى عشرة ملايين يورو موسمياً.

وكان كاراسكو انضم في فبراير الماضي إلى داليان مقابل ما يقارب 36 مليون يورو دُفعت لأتليتكو مدريد.

الموضوع التالي:
مهند عسيري يفتح النار على موسى المحياني ويؤكد : باق في الأهلي
الموضوع التالي:
سب وقذف بين لاعبي روما والجماهير تعتدي على حافلة الفريق بعد السباعية
الموضوع التالي:
ميسي: برشلونة لا يفرط في أي بطولة
الموضوع التالي:
الشباب السعودي: وافقنا على كافة شروط هتان باهبري والقرار الآن بيده
الموضوع التالي:
ساري يعتذر للجماهير ويتساءل عن عدم وجود ردة فعل
إغلاق