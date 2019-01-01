وكيل كاراسكو يصدم أرسنال وميلان

كاراسكو مطلوب في إنجلترا وإيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

صدم فيديريكو باستوريلو، وكيل النجم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، الأندية المهتمة بضمه وأعلن أن اللاعب أصبح غير معروضاً للبيع.

وارتبط اسم كاراسكو بالانتقال لأحد قطبي ميلانو أو أرسنال في الانتقالات الشتوية الجارية، وذكر اللاعب نفسه أن عائلته ليست سعيدة في الصين.

وقال باستوريلي مع "سكاي": "ناديه داليان رفع اسمه من سوق الانتقالات، كاراسكو أصبح ليس للبيع، من الصعب بيعه الآن".

وأكمل: "سيعود اسمه مرة أخرى للعناوين ربما الصيف المقبل، حقيقة لم يكن هناك مفاوضات حقيقية، مجرد اهتمام من إيطاليا".

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وختم: "يمكن أن أُعلن رسمياً أن كاراسكو باق في صفوف داليان".

وتحدثت تقارير مساء الأربعاء عن عرض متأخر من أرسنال لاستعارة اللاعب، كما أن ميلان هو الآخر قدم عرضاً مشابهاً بحسب القنوات الإيطالية.

وأشارت نفس التقارير أن العائق الأساسي للفريقين هو الراتب الكبير الذي يتقاضاه كاراسكو في الصين، والذي يصل إلى عشرة ملايين يورو موسمياً.

وكان كاراسكو انضم في فبراير الماضي إلى داليان مقابل ما يقارب 36 مليون يورو دُفعت لأتليتكو مدريد.