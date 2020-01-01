كونتي: حاولت التعاقد مع إبراهيموفيتش عندما كنت في تشيلسي

كونتي كان يريد التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش

اعترف أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لنادي إنتر وتشيلسي سابقاً، بأنه حاول التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش أثناء ولايته في صفوف الفريق اللندني.

وانضم زلاتان إلى صفوف ميلان، خلال الأيام الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي بنهاية ديسمبر الماضي.

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وقال كونتي في تصريحات صحفية: "أولا وقبل أي شيء، أرغب في الترحيب بعودة إبرا للدوري الإيطالي من جديد".

وواصل: "إنه لاعب رائع حاولت الحصول عليه عندما كنت مدرباً في تشيلسي، أكن له الكثير من الاحترام، كما أنه يمتلك شخصية قوية جاءت بعد نشأة صعبة".

وتابع: "في اعتقادي أنه سيضيف الكثير لميلان فشخصيته تساعد على ذلك، وسوف يساعد الآخرين على التطور والنمو، من المهم أن يكون في الفريق لاعبون يعرفون ماذا يريدون ويقودون الفريق".

وأكمل: "أعتقد أن هذا أمر حيوي بالنسبة للمدرب، مع وجود هؤلاء اللاعبون يجعل الأمور أسهل".

ويستعد إنتر لمواجهة أتلانتا مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي، على الجانب الآخر سيلعب ميلان مع كالياري عصر السبت.