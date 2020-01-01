إنتر يرفع شعار الصفقات التبادلية في ميركاتو يناير

البحث عن تدعيمات مستمر من قبل مسؤولي النيراتزوري

أوضحت تقارير في الإعلام الإيطالي أن إنتر قد يقوم بالحصول على كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، وبيع ماتيو بوليتانو في يناير عبر إدراج الثنائي في صفقات تبادلية.

النيراتزوري ارتبط بضم الدولي الدنماركي مجاناً في الصيف، أو مباشرة في يناير عبر التفاوض مع ناديه، بالإضافة لتوجهه نحو بيع بوليتانو بعد خروجه من الحسابات.

وأوضحت "سكاي" أن وكلاء إريكسن في ميلانو للتفاوض حالياً مع إنتر، ومحاولة إيجاد صيغة اتفاق بين الناديين، في ظل سعي سبيرز للحصول على 20 مليون يورو.

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وأضاف التقرير أن إنتر عرض لاعبه ماتياس فيتسينو كصفقة تبادلية على النادي الإنجليزي لتجنب دفع الأموال للحصول على النجم الدنماركي.

وفي المقابل، أكدت "لاجازيتا" أن إنتر يطلب من جاره ميلان 25 مليون يورو لبيع بوليتانو، أو مبادلة مباشرة مع لاعبه الإيفواري فرانك كيسي.

وسيلتقي مسؤولو الناديان مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الصفقة، وذكرت الصحيفة أن النيراتزوري سيطلبون متوسط الميدان الإيفواري في حال فشلهم بضم أرتورو فيدال.

ويلعب إنتر في الجولة المقبلة، التاسعة عشر، من السيري آ، مع أتالانتا، في ختام مرحلة الذهاب من المسابقة.