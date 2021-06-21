كومان: مستقبل ميسي مجهول، وديمبيلي سيئ الحظ!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة لا يعرف أي شيء عن مستقبل قائده ليونيل ميسي، ويعلق على إصابة عثمان ديمبيلي.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إنه لا يعرف أي شيء بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان بعد وصوله لبرشلونة عقب انتهاء إجازته، وأكد خلالها أن ميسي هو أحد أهم عناصر الفريق، وتطرق للحديث عن عدة أمور أخرى منها إصابة عثمان ديمبيلي وصفقة ممفيس ديباي والصفقات الجديدة.

ما الذي قاله كومان عن الموسم المقبل؟

قال كومان: "أتطلع أنا والرئيس جوان لابورتا للموسم المقبل، لقد كان لدي عدة أيام غير مريحة في نهاية الموسم لكن لا توجد مشاكل مع النادي".

وأضاف عن الصفقات: "ليس من الجيد الحديث عن الدعم قبل أن يأتي، نحن نحاول العمل على تحسين الفريق قدر الإمكان".

ما الذي قاله كومان عن مستقبل ليونيل ميسي؟

صرح كومان: "لا أعرف أي شيء بخصوص مستقبل ميسي، لكنني أتمنى أن يبقى بكل تأكيد في صفوف برشلونة".

وأضاف: "النادي يعمل على ذلك الملف ويريد أن يصل لاتفاق مع ميسي، هو لاعب هام للغاية من أجل مستقبل الفريق".

ما الذي قاله كومان عن إصابة عثمان ديمبيلي وصفقة ممفيس ديباي؟

قال كومان: "لا أستطيع الحديث كثيرًا عن ديمبيلي، هو سيئ الحظ للغاية، لكن علينا أن نتقبل ما حدث وأن نحلله".

وأردف عن ديباي: "لقد كانت صفقة جيدة، كما هو الحال لسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا، نحن نعمل على تحسين الفريق".

جدير بالذكر أن عقد ميسي في برشلونة ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، وأشارت تقارير إلى رغبة النادي في الإعلان عن العقد الجديد يوم الخميس المقبل، بالتوافق مع عيد ميلاد الأرجنتيني.

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