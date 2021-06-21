"رونالدو الأفضل مع ميسي لكنه أحمق!"

غرور رونالدو وعدم احترام المنافس كلف البرتغال كثيرًا..

انتقد اللاعب الألماني السابق، ديدي هامان سلوك كريستيانو رونالدو بشدة في المباراة الأخيرة التي جمعت بين البرتغال وألمانيا.

وأشار الألماني أن غرور رونالدو وعدم احترام المنافس كلف البرتغال كثيرًا.

كيف ظهر كريستيانو في نظر هامان في تلك المباراة؟

وصف ديدي هامان كريستيانو في تلك المباراة بـ"الأحمق" وقال: "لا يشك أحد في قدرات كريستيانو رونالدو، فقد بدأ المباراة بشكل عظيم وأنهى هجمة مرتدة منظمة بهدف ووضع البرتغال في المقدمة لكن بدا كأنه أحمق".

وأضاف: "أنه الأفضل بجانب ليو ميسي لكنه أحمق، وإذا سألت لاعبي ألمانيا، سيقولون نفس الشيء".

كريستيانو و"التمرير بدون نظر".. بماذا علق هامان؟

علق هامان على تصرف كريستيانو مع أنطونيو روديجر وقال: "أنه لم يحترم المنافس، طريقة لعبه بعد أن سجل هدف التقدم كان بها بعض الغرور ولم يضع احتمالية أن المنافس قد يعود".

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال خسر تلك المباراة بعد أن عاد منتخب ألمانيا في النتيجة، وانتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تحتل البرتغال الترتيب الثالث للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط معادلة عدد نقاط ألمانيا التي تسبقها في عدد الأهداف لتحتل بدورها المركز الثاني.

اقرأ أيضًا:

رونالدو وبنزيما فريسة عنصرية المجر.. ويويفا يتدخل

جريزمان بين "نارين".. حزن والدته أم فوز فريقه

تألق نجوم الدوري الإيطالي باليورو يجذب أنظار العالم