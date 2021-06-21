كروس: سألت رونالدو عن الحياة في إيطاليا!

كشف الألماني توني كروس عما دار بينه وبين زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو عقب مباراة ألمانيا والبرتغال.

كشف الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد عن الحديث الذي دار بينه وبين زميله السابق كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولاعب يوفنتوس خلال مباراة منتخبي بلادهما في يورو 2020.

وانتشرت صورة للثنائي كروس وكريستيانو عقب انتهاء مباراة منتخبيهما والتي انتهت بفوز ألمانيا 4-2 على البرتغال في ثاني جولات المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

وكان الفضول كبيرًا لمعرفة ما دار بين لاعب ريال مدريد الحالي كروس وزميله السابق في الفريق الإسباني كريستيانو قبل أن يكشف اللاعب الألماني عما قالاه والتقطته عدسات الكاميرات.

كيف استقبل كروس زميله السابق بعد غياب؟

كشف توني في بودكاست مع شقيقه فيليكس عن حديثه مع كريستيانو: "لعبت معه لأربعة مواسم، لا أبالغ حينما أقول إنني حققت معه أعظم الانتصارات بفضله".

وتابع توني الذي يرتدي الرقم 8 في ريال مدريد في حين كان كريستيانو يرتدي الرقم 7 "كنا جيرانًا في غرف خلع الملابس لذا كنت مبتهجًا لرؤيته مجددًا، رحل منذ مدة ولم نرى بعضنا لفترة طويلة ولم نلعب ضد يوفنتوس".

ورحل كريستيانو في صيف 2018 عن ريال مدريد وهو هداف الفريق التاريخي لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ماذا دار بين كريستيانو وكروس؟

تطرق توني للحديث بينه وبين كريستيانو "تحدثنا باختصار عن المباراة بالطبع لكن عن المباريات المقبلة. تمنيت له حظًا جيدًا وأتمنى تأهلهم للدور المقبل".

ويطلق البعض على المجموعة السادسة لقب مجموعة الموت فمتصدرها الآن منتخب فرنسا بطل العالم 2018 برصيد 4 نقاط وخلفه ألمانيا بطل العالم 2014 بثلاث نقاط بأفضلية الفوز عن البرتغال حاملة لقب يورو 2016 وصاحبة الثلاث نقاط وفي المركز الرابع المجر بنقطة وحيدة.

وواصل كروس "سألته عن حياته في إيطاليا فهو هناك منذ 3 سنوات لم يكن لدينا كل الوقت عقب المباراة. أيضًا استبدلنا القمصان".

والتقى كروس كذلك بمدافع البرتغال بيبى زميله السابق في ريال مدريد الذي قال عنه: "بيبى أيضًا شخص غير عادي، يظهر أحيانًا شرسًا في الملعب وغير لطيف لكن غير ذلك تمامًا خارج الملعب هو وكريستيانو".

اقرأ أيضًا:

النصر يرفض كريستيانو رونالدو .. وآل معمر يوضح السبب

فيجو: هنري سيطر على ذهن رونالدو في اليورو

خاص| كروس يرد على ماتيوس ويكشف حقيقة خلاف زيدان وبيريز