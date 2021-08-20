كومان : مبابي لا يهمني وكوتينيو قد يساعدنا على تعويض ميسي

مواجهة صعبة لبرشلونة على ملعب سان ماميس

يؤمن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أن فيليب كوتينيو قد يكون من أهم العناصر بالفريق التي ستعوض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة تخلى عن ميسي خلال هذا الصيف لصالح نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد الفشل في تسجيله بقائمة الفريق بسبب الأزمة المالية.

الفريق الكتالوني يستعد لمواجهة صعبة أمام أتلتيك بيلباو، غدًا، السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ليخرج كومان للحديث لوسائل الإعلام عن آخر أخبار فريقه.

ماذا قال الهولندي عن ظروف فريقه؟

كومان قال عن اللعب ضد بيلباو:"لدينا خبرة كبيرة أمامهم، لعبنا أربع مباريات الموسم الماضي، يجب أن نكون في وضعية جيدة ونتجنب المعارك البدنية معهم".

وأما عن خط دفاعه:"أنا سعيد بوجود خمسة أو ستة لاعبين في هذا المركز، نحن بحاجة إليهم، تحدثت عن وضع أومتيني وكذلك لونجليه، ولكن الاختيارات تتوقف على مستوى الفريق".

إراحة بيدري:"لن يلعب ضد خيتافي، فيليب كوتينيو يمكنه التواجد بمراكز مختلفة في وقت غيابه، يستطيع اللعب كجناح أيسر ووجوده مهم بعد رحيل ليونيل ميسي، سنكون بحاجة لتعويض الأهداف التي سنخسرها برحيله".

متى يعود شتيجين ومن يرحل عن برشلونة هذا الصيف؟

مستقبل إيلاش موريبا:"لقد تحدثت معه منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إنه مستقبل النادي ولكنه ليس معنا الآن، نصيحتي له أن المال ليس هو الشيء الأكثر أهمية ولكن اللعب بانتظام، الأشخاص المسؤولون عنه يقررون بشكل مختلف وأشعر بخيبة أمل تجاه ذلك".

عودة شتيجن وإصابة بيكيه:"لقد فوجئت بما حدث لبيكيه، لكني لست قلقًا، هو متاح بعد التوقف دون مشاكل، شتيجن شارك مع المجموعة وتعافى جيدًا لكنه يحتاج إلى المزيد من التدريب".

مستقبل كيليان مبابي:"أنا مدرب برشلونة ولست مهتمًا بهذا الأمر، هو لاعب رائع وعليه أن يختار المكان المناسب له، لكنها ليست مشكلتي".

التخلي عن أومتيني وبيانيتش:"هناك لاعبون مثلهم يجدون صعوبة بالغة في اللعب، القرار النهائي دائمًا من جانب اللاعبين لأن موقفهم معقد".

رحيل مارتين برايثوايت:"نحن نعرف وضع النادي، إذا كان هناك اهتمام بلاعب سنستمع للعروض المقدمة، ولكنه يؤدي بشكل جيد وأحب العمل معه، بالنسبة لي أفضل استمراره".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد بيلباو غدًا السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعد الفوز في الظهور الأول على ريال سوسييداد بنتيجة 4/2.