ديباي : لم ألق التحية على ميسي في برشلونة !

تحدث كذلك عن من ساعدوه في برشلونة

أعرب ممفيس ديباي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن حزنه لعدم الحصول على فرصة اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ديباي انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من ليون في صفقة انتقال حر، طمحًا في مجاورة ميسي بالفريق الكتالوني.

ولكن النجم التاريخي لبرشلونة قرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان، بعد فشل النادي في تسجيله بقائمته للموسم الجديد بسبب الأزمة المالية.

المهاجم الهولندي قال لصحيفة "El Periodico":"لم أتعرف على ميسي أو أتحدث معه، لقد جاء متأخرًا إلى الموسم التحضيري بسبب الاستراحة بعد كوبا أمريكا".

وأضاف:"لم تسنح لي الفرصة للحديث معه أو حتى القيام بإلقاء التحية عليه".

وأما عن علاقته بالمدرب رونالد كومان:"أعرف ما يريده مني في الملعب، وهناك حالة تفاهم بيننا وهذا في غاية الأهمية".

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وبالنسبة لمن ساعدوه في برشلونة:"الجميع يعاملني بلطف هنا، جيرارد بيكيه ساعدني كثيرًا بسبب إجادته للغة الإنجليزية وكذلك جوردي ألبا وفرينكي دي يونج وديست".

وفي نهاية حديثه أكد ديباي أنه سيبذل أقصى ما لديه في تجربته الجديدة، من أجل رسم البسمة على وجوه عشاق برشلونة هذا الموسم.