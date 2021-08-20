شتيجن يظهر في تدريبات برشلونة، ولكن متى يعود؟

اللاعب في المرحلة الأخيرة من التعافي

أنباء سارة تلقاها رونالد كومان مدرب برشلونة، بعودة الحارس الألماني تير شتيجن للتدريبات الجماعية للفريق.

شتيجن تعرض لإصابة قوية في نهاية الموسم الماضي، أبعدته عن منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2020 التي أقيمت هذا الصيف.

برشلونة تدرب اليوم الجمعة، في ساحة تيتو فيلانوفا، بتواجد شتيجن مع المجموعة لدخوله المرحلة الأخيرة من تعافيه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى أن شتيجن من غير المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

والآن سيكون على الألماني تسريع وتيرة التدريب ليكون قادرًا على العودة في أقرب وقت ممكن، حيث قد تتأجل عودته إلى ما بعد فترة الراحة الدولية.

وهو ما يعني استمرار الحارس البرازيلي نيتو في الظهور بعرين الفريق الكتالوني، رغم الشائعات المستمرة حول رحيله خلال هذا الصيف.

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يذكر أن شتيجن خضع لعملية جراحية في أوتار الركبة بالسويد في 20 مايو الماضي، وهو ما تسبب في غيابه عن اليورو والفترة التحضيرية لبرشلونة.