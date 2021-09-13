كومان: لابورتا يتحدث كثيرًا وبرشلونة يمتلك مستقبلًا بفضلي!

تصريحات مفاجئة من مدرب نادي برشلونة.

استغل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إجراء مقابلة تلفزيونية في بلاده لإرسال رسالة جديدة وواضحة إلى جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، بعد أن تحدث عن شروط عقد المدرب الهولندي.

كومان، الذي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، أكد أن علاقته مع لابورتا تحسنت في الفترة الأخيرة، لكنه اعترف بأنه لا يحب حين يتحدث رئيس النادي عن عقده أو عن عمله مع الفريق.

وخرجت تقارير مؤخرًا تفيد بأن برشلونة وضع ثلاثة شروط أساسية من أجل منح عقد جديد إلى كومان، أهمها الالتزام بطريقة اللعب التاريخية للنادي.

ماذا قال كومان عن علاقته مع لابورتا؟

رونالد كومان قال في تصريحات لقناة "NOS" التلفزيونية الهولندية: "لقد تحسنت علاقتي مع لابورتا، لكن حدث شيء ما في الأسبوع الماضي أعتقد أنه ليس صحيحًا، لقد اقترح أن المدرب لا يمتلك القوة، إنه يتحدث كثيرًا، ولم يكن حذرًا في مناسبتين".

وأضاف: "يمكن أن يتم ذلك على انفرد، أحب أن يكون الرئيس منخرطًا في العمل وأن يطرح الأسئلة، لكن هذا لا ينبغي أن يحدث في الصحافة، كانت هذه المشكلة".

ومع ذلك، أكد مدرب برشلونة في نفس المقابلة أنه بعد كل ما حدث في الصيف الماضي، فإنه شعر بثقة جميع لاعبي برشلونة.

وقال كومان: "بداية من الرئيس، لدي شعور بأن الجميع كانوا يدعموني تمامًا، اللاعبون وبقية الموظفين، وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين".

ماذا قال كومان عن مستقبله مع برشلونة؟

كومان أكد خلال المقابلة على أنه يرغب في الاستمرار في قيادة برشلونة لمواسم كثيرة مقبلة.

كومان كشف عن رغبته تلك بعبارة مثيرة للجدل إلى حد ما، حيث قال: "أنا منفتح على البقاء، أقضي وقتًا ممتعًا، وبفضلي هذا النادي لديه مستقبله".

ماذا قال كومان عن مستقبل برشلونة؟

أما بالنسبة إلى ما ينتظر فريق برشلونة، وما يحتاجه النادي الكتالوني للعودة للمنافسة اقتصاديًا مع أكبر الأندية الأوروبية، قال المدرب الهولندي: "هناك عامان على الأقل حتى نتمكن من القتال مرة أخرى مع أندية مثل مانشستر سيتي أو تشيلسي".

وأضاف: "يجب أن نقبل أنه لا يمكننا القيام بأشياء يجب أن نفعلها، إنه وقت اللاعبين الشباب، يجب أن نركز ونمنحهم الفرصة".

واختتم كومان تصريحاته قائلًا: "من الناحية الرياضية، سيكون هذا النادي جيدًا دائمًا، السؤال هو هل يمكننا العودة إلى المستوى الذي يمكننا من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأن نكون الأفضل في إسبانيا لعدة سنوات متتالية؟ ليس هذا هو الحال في الوقت الحالي".

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