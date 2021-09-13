لوكاكو يتعهد بالتوقف عن استخدام أشهر احتفالاته!

لوكاكو يقرر عدم استخدام احتفاله الشهير بالانزلاق على الركبتين.

تعهد البلجيكي روميلو لوكاكو بالتوقف عن احتفاله الشهير بالانزلاق على الركبتين، بعد تعثر مهاجم تشيلسي خلال فوز فريقه على أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لوكاكو سجل هدفين من ثلاثية تشيلسي في شباك أستون فيلا، ليقود فريقه نحو صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر يونايتد وليفربول برصيد عشر نقاط.

لكن محاولة لوكاكو للاحتفال بهدفه الأول في مرمى أستون فيلا باءت بالفشل، عندما حاول الانزلاق على ركبته لكنه بدلًا من ذلك تعثر.

ماذا قال لوكاكو عن احتفاله؟

قرر لوكاكو الانتقال إلى حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لإعلان التوقف عن القيام بأحد أشهر احتفالاته على الإطلاق.

وكتب لوكاكو: "لا مزيد من الانزلاق على الركبتين بعد الاحتفال".

No more sliding on my knees after yesterday’s celebration… — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 12, 2021

ورغم أن لوكاكو لم يقدم المزيد من التفاصيل، إلا أن كلمات البلجيكي يمكن تفسيرها بأنها توبيخ لنفسه، ولحسن الحظ فإنه لم يتعرض لأي إصابة كادت ستكلف فريقه الكثير.

لوكاكو ليس الأول

بينما يبقى أن نرى ما إذا كان لوكاكو سيلتزم بتعهده، فهو ليس أول لاعب في تشيلسي يدعي أنه لن يحتفل بالانزلاق على الركبتين.

في عام 2018، أكد مواطنه إيدين هازارد مهاجم تشيلسي آنذاك، أنه سيتوقف عن نفس الاحتفال، والذي كان علامة مسجلة لوقته في "ستامفورد بريدج"، بعدما أصبح من المؤلم للغاية بالنسبة له أن يكرره.

وفي تلك المناسبة، قام هازارد بنشر فيديو عبر قنوات النادي الرسمية وأظهر فيها ركبتيه والكشف عن السبب الذي دفعه لاتخاذ ذلك القرار.

There will be no more knee slides from @HazardEden10... 😔 pic.twitter.com/WclFdINcak — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 4, 2018

ماذا قدم لوكاكو منذ عودته إلى تشيلسي؟

لوكاكو عاد إلى تشيلسي قادمًا من إنتر الإيطالي، بعد تألقه بشكل لافت وقيادة "الأفاعي" لحصد لقب الدوري الإيطالي وكسر احتكار هيمنة يوفنتوس على المسابقة.

ومنذ عودته، لعب لوكاكو ثلاثة مباريات بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف.

ومن المتوقع أن يقود لوكاكو تشيلسي في حملته للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، والتي يبدأها "البلوز" بمواجهة زينيت الروسي يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا