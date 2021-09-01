برشلونة يفرض ثلاثة شروط على كومان قبل تجديد عقده

برشلونة بدأ مفاوضاته مع كومان ووضع ثلاثة شروط من أجل تجديد عقده.

مع انتهاء سوق الانتقالات، بدأ نادي برشلونة الإسباني عمله على ضمان مستقبل الفريق، وفتح خطًا للتفاوض مع الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الأول لتجديد عقده.

ويمتد تعاقد كومان مع برشلونة حتى يونيو 2022، ولم يكن دائمًا المدرب المفضل بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

لابورتا حاول بالفعل فسخ تعاقد كومان مع برشلونة بعد انتهاء انتخابات النادي الكتالوني الرئاسية، لكن عدم قبول بيب جوارديولا أو تشافي هيرنانديز بتولي المهمة، بالإضافة إلى قيمة فسخ العقد جعلت رئيس "البلوجرانا" يتراجع عن قراره.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت على اتصال مع كومان ووكيله خلال الأسبوعين الماضيين من أجل تمديد عقده لما بعد نهاية الموسم الحالي.

برشلونة، ورغم رغبة لابورتا السابقة، يسعى إلى منح كومان القوة والاستمرارية في قيادة النادي، لكن النادي الكتالوني وضع ثلاثة شروط أساسية يجب على الهولندي الوفاء بها للاستمرار في النادي.

الشرط الأول بطبيعة الحال هو الفوز بالألقاب، وخاصة الألقاب ذات القيمة الخاصة، مثل الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما الشرط الثاني هو الالتزام بأسلوب اللعب الذي يطابق المعايير المطلوبة في النادي، واستخدام طريقة 4-3-3 وتنويعاتها، والابتعاد عن الاعتماد على طريقة ثلاثة مدافعين.

فيما يتمثل الشرط الأخير في أن يمنح كومان الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، من أجل إثبات جدارتهم بالمشاركة، بما في ذلك لاعب الوسط الشاب ريكي بوتش، بالإضافة إلى محاولة استعادة أفضل نسخة من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في مستقبل كومان مع برشلونة، وإذا ما قبل الهولندي شروط النادي من أجل التجديد وتغيير أسلوبه، أو يكون الموسم الحالي هو الأخير له في ملعب "كامب نو".

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