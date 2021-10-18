كومان: فاتي وديباي متكاملان.. وركلة الجزاء صحيحة

أشاد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة بتأثير البرازيلي فيليبي كوتينيو، بعدما دخل من مقاعد البدلاء أمام فالنسيا، وساهم في فوز "البلوجرانا".

برشلونة حقق الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-1 في قمة الجولة التاسعة من منافسات موسم 2021-2022 لبطولة الدوري الإسباني.

كومان أكد أن لطالما آمن بقدرات كوتينيو، ويقترح أن البرازيلي قادر على اكتساب دور أكبر في الفريق مع تحسنه بدنيًا.

كوتينيو دخل مباراة فالنسيا في الدقيقة 59، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85، والذي ضمن فوز برشلونة بالمباراة.

كان هذا أول هدف يسجل كوتينيو في الدوري الإسباني منذ أواخر 2020، بعد أن غاب عن الملاعب لفترة طويلة من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ماذا قال كومان عن كوتينيو؟

وبعد المباراة، تحدث كومان للصحفيين عندما سئل عن أداء كوتينيو، وتأثيره "الجيد" بعد دخوله المباراة.

وقال كومان: "عندما دخل المباراة كان جيدًا، مع حريته تحكمنا بشكل أفضل في اللعب، وهو يعرف كيف يسجل الأهداف".

وأضاف: "لقد اتخذ خطوة مهمة، لأنني كنت دائمًا أؤمن بقدرات كوتينيو، إنه يتحسن ويصبح أفضل".

ما هو تعليق كومان على الجدل التحكيمي؟

هدف برشلونة الثاني جاء من ركلة جزاء سجلها ممفيس ديباي أواخر الشوط الأول، بعد خطأ حصل عليه أنسو فاتي، وشهد اعتراض لاعبي فالنسيا.

وقال كومان عن ركلة الجزاء: "يمكنك الشك فيما إذا كانت ركلة جزاء أم لا".

وأضاف: "لكن الحكم أطلق الصافرة، وحكم الفيديو لم يتدخل، وبالتالي هي ركلة جزاء".

ماذا قال كومان عن فاتي وأجويرو؟

وتطرق المدرب الهولندي للحديث عن أنسو فاتي، الذي تمكن من معادلة النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 13، بعدما افتتح خوسيه جايا التسجيل في الدقيقة الخامسة.

وقال الهولندي: "لقد افتقدنا لاعبين مثله ومثل أجويرو، اللاعبين القادرين على منحنا التنافسية، وجودة أعلى".

وأضاف: "أنسو وديباي متكاملان، لقد أظهرا أنهما تربطهما علاقة كبيرة، كان الفريق مركزًا، ولعبنا بشكل جيد".

كما حصل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو على ظهوره الأول لصالح برشلونة، عندما دخل بديلًا في الدقيقة 87.

وقال كومان عن مشاركة أجويرو: "يمر بنفس وضع فاتي، إنه لاعب مهم بسبب جودته وخبرته، نريد أن نمنحه الدقائق، وسيكون أفضل بدنيًا لمساعدة الفريق، المشكلة ليست في الجودة، لكن في اللياقة الآن".

ما هو موقف برشلونة في الدوري الإسباني؟

حقق برشلونة انتصارين في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وبدأ يشعر بعودة الروح بعد فترة من التراجع.

لكن مع احتمال أن تكون آمال "البلوجرانا" في المنافسة على لقب الدوري قد ضاعت، فإن الفريق سيحول أنظاره بعد ذلك إلى دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد دينامو كييف الأوكراني مساء الأربعاء، قبل الاستعداد لمباراة مصيرية أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويحتل برشلونة المركز السابع حاليًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متخلفًا بفارق خمس نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر الحالي للترتيب.

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