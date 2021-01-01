كومان: لنا ضربة جزاء وإشبيلية لا يستحق النتيجة

التحكيم يستمر في إثارة الجدل بإسبانيا

علق مدرب برشلونة رونالد كومان على خسارة الفريق في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد إشبيلية وأشار إلى التحكيم وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحته.

برشلونة سقط بهدفين نظيفين في ميدان مضيفه الأربعاء، وطالب لاعبوه بركلة جزاء في الشوط الثاني لمصلحة جوردي ألبا اعتبرها الحكم خارج منطقة الجزاء.

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وقال كومان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "برأيي كرة ألبا ركلة جزاء، الحكم كان جيداً عموماً ولكن لماذا لم يتدخل الفيديو؟ الجميع ،وليس فقط في برشلونة، أجمعوا على أنها ركلة جزاء".

وأردف: "كان هناك مخالفات عديدة وأكثرها في وسط الميدان، إشبيلية فريق قوي بدنياً ويدافع بشدة ولكن كانت لنا الأفضلية في الشوط الثاني وهذا يعطي الأمل".

واستمر الهولندي: "فوز إشبيلية بهدفين نظيفين مبالغ فيه، استحقينا ما هو أكثر وأول فرص المباراة كانت لنا، صنعنا وضغطنا رغم غياب مجموعة من اللاعبين".

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وحول اختياراته: "لونجليه في حالة طيبة ويجب استغلال الجميع لأن أمامنا عديد المباريات مقبلة، في الهدف الثاني لم نقم بالمطلوب لتنفيذ مصيدة التسلل، أومتيتي قام بعمل طيب وارتكب الأخطاء مثل الجميع".

وختم: "ليس عادلاً أن نطارده بسبب خطأ، هذه الأمور تعد جزءاً من كرة القدم".

برشلونة سيكون مطالباً بالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل في مطلع مارس المقبل إذا أراد العبور نحو نهائي البطولة.