نجم إشبيلية يسخر من "بكاء" بيدري بسبب التحكيم

برشلونة سقط على يد إشبيلية

اشتكى لاعب برشلونة بيدري من التحكيم في مباراة فريقه أمام إشبيلية بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي قوبل بسخرية نظيره في إشبيلية سوسو.

إشبيلية تغلب مساء الأربعاء على ضيفه برشلونة بهدفين نظيفين لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانشيز بيزخوان".

ونقل برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير تصريحات لبيدري عقب اللقاء طالب فيها بركلة جزاء لمصلحة جوردي ألبا في الشوط الثاني.

وقال بيدري إنه يظن أن العرقلة حدثت داخل منطقة الجزاء وليس خارجها كما قال الحكم ماتيو لاهوز، ولكن أشار إلى وجود تقنية الفيديو بنهاية الأمر.

سوسو، لاعب إشبيلية الذي قام بالمخالفة على ألبا، نشر عبر "تويتر" تصريحات بيدري ورافقها بتعبير الوجه الباكي تعليقاً على شكوى بيدري.

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فوز إشبيلية يأتي ليكسر سلسلة من تفوق الفريق الكتالوني على فريقه في السنوات الأخيرة، إذ في 30 مباراة جمعت الفريقين حقق إشبيلية فقط انتصارين.

وسيحتاج برشلونة للفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة مطلع مارس المقبل إذا أراد العبور لنهائي كأس الملك.