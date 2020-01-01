كورتوا: كاسياس ألهمني وشتيجن من الأفضل في العالم

أحببت فان دير سار أيضًا..

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن إيكر كاسياس كان أحد الملهمين له في مجال حراسة المرمى، بينما أثنى على تير شتيجن، غريمه وحارس برشلونة، واعتبر أنه من أفضل الحراس في العالم حاليًا.

كورتوا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من تشيلسي نظير 35 مليون يورو، ورغم أن موسمه الأول لم يكن جيدًا على الإطلاق، لكنه نجح في كسب ثقة الجمهور الملكي ومدربه زين الدين زيدان في هذا الموسم.

ومثلما يقوم كل اللاعبين ببث مباشر على إنستجرام مستغلين توقف النشاط بفعل فيروس كورونا، أقام الحارس البلجيكي بثًا تحدث فيه عن مختلف الأمور وأشاد بما يمتلكه من عقلية قوية مكنته من عبور أزمة الموسم الماضي.

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حارس أتلتيكو مدريد الأسبق تحدث عن ملهميه وقال "عندما بدأ كاسياس في اللعب لريال مدريد تابعت مبارياته وأردت أن أكون حارسًا مثله، أحببت أن أتابعه وأحببت ريال مدريد أيضًا. نظرت إلى فان دير سار أيضًا لأنه كان قريبًا من أسلوبي.".

كما أضاف متحدثًا عن الحراس الآخرين حاليًا "شتيجن بارع في التصديات للغاية، تمامًا مثل يان أوبلاك أيضًا، شتيجن الأفضل حاليًا في اللعب بقدميه، ما فاجئني أيضًا كان الحارس ريميو، حارس ليفانتي، يتبع المدرسة الألمانية ولديه مرونة كبيرة.".

"أود أن أسلط الضوء على ما حدث معي في العام ونصف الماضيين، إذا لم أكن قويًا جدًا من الناحية العقلية، فلم يكن يمكنني التغلب على ما تعرضت له ومن ثم إظهار ما استحقه وما عندي من قدرات."

وأتم "يجب أن تكون قويًا للغاية عقليًا فكل العالم يرتكب أخطاء، لكن نحن حراس المرمى نكلف فرقنا أهدافًا، بعد المباراة عليك أن تنسى ما حدث ولا تنظر إلى الوراء، فقط فكر فيما يمكنك القيام به بشكل أفضل.".

يذكر أن كورتوا البالغ من العمر 27 عامًا قد شارك هذا الموسم رفقة كتيبة زيدان في 32 مباراة نجح في 15 منهم بالحفاظ على نظافة شباكه، وقد نعته روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، بأنه "الحارس الأفضل في العالم".