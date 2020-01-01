بنزيما: لن أغادر ريال مدريد الآن.. أريد الاستمرار في كتابة التاريخ

قد يحدث الاعتزال في ليون..

يُدين كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بالفضل إلى ليون في كل ما حققه في مسيرته الكروية، لكنه استبعد أن يعود في الفترة القادمة إلى النادي الفرنسي مُعلنًا عزمه الاستمرار في كتابة التاريخ بقميص النادي الملكي.

وتدرج بنزيما في فئات ليون السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2005، ليقضي 4 أعوام كان فيها المهاجم الأفضل بفرنسا ويتمكن من جذب أنظار ريال مدريد في 2009 وينتقل إلى سانتياجو برنابيو نظير 35 مليون يورو.

الدولي الفرنسي خاض بقميص الريال على مدار الـ11 عامًا الأخيرة 501 مباراة، سجل خلالها 241 هدف وصنع 133 آخرين، كما حقق عددًا كبيرًا من البطولات بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس وغيرهم.

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بنزيما في تصريحات صحفية أجاب عند سؤاله حول إمكانية العودة لليون بقوله "ما أنا فيه الآن يعود إلى ليون، ولكن العودة؟ في الوقت الحالي لا لن يحدث.".

كما أضاف صاحب الـ32 عامًا "أريد الاستمرار في صنع التاريخ مع ريال مدريد، هذا هو أفضل نادٍ في العالم. عندما انتهي من ذلك، لا تعرف أبدًا ما سيحدث. أُنهي مسيرتي في ليون؟ لم لا؟.".

ويبحث ريال مدريد في الفترة الحالية عن مهاجم يمكنه خلافة البنز، الذي يرتبط بعقد في العاصمة الإسبانية يمتد حتى صيف 2022 مع عزم إدارة فلورنتينو بيريز تمديد إقامته لمدة أطول.

يذكر أن الميرينجي ارتبط بإيرلينج هالاند ولاوتارو مارتينيز وذلك بعدما فشل لوكا يوفيتش في إثبات قدراته هذا الموسم بتسجيله هدف يتيم وهيمنة بنزيما على المشاركة أساسيًا في كل البطولات بقناعة مطلقة من زين الدين زيدان.