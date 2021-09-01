"كنا نرغب في بيع كامافينجا بمبلغ أكبر"

مدير رين الرياضي يؤكد أن ناديه حاول بيع كامافينجا بمبلغ أكبر.

في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ومع استحالة إنهاء صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، اتجه نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم خط وسط نادي رين، وهو الخطوة التي تكللت بالنجاح.

ريال مدريد تعاقد مع كامافينجا، الذي كان ينتهي عقده مع رين في صيف 2022، في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون يورو، لكن يمكن أن تصل إلى ما بين 40 و45 مليون يورو حسب المتغيرات.

وعقد فلوريان موريس المدير الرياضي لنادي رين مؤتمرًا صحفيًا أوضح خلاله العديد من الأمور المتعلقة بصفقة انتقال كامافينجا إلى ريال مدريد.

وكشف موريس أن رين احتفظ بنسبة من الأرباح في حالة قيام ريال مدريد ببيع كامافينجا في المستقبل.

وقال موريس في التصريحات التي نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "باقي قيمة الصفقة تعتمد على أشياء كثير، مشاركات كامافينجا وأداء ريال مدريد، هناك عدد من المكافآت المهمة التي قد تسمح لرين بكسب القليل من المال في المستقبل".

وأضاف: "الصفقة كانت سريعة جدًا جدًا، قبل 72 ساعة فقط بدأت المفاوضات مع ريال مدريد، بالنسبة للنادي واللاعب، انتهى كل شيء بصورة جيدة للغاية".

وتابع: "لطالما قلت إنني لا أريد رحيل كامافينجا، لكنه لم يكن يريد ذلك وحتى عائلته، والحقيقة أن ما حدث كان أمرًا عظيمًا".

وأكمل: "كان يمكن له أن يقول إنه سينتظر ستة أشهر قبل الرحيل مجانًا، لكنه لم يفعل ذلك".

وأردف: "بالنسبة لي، فإن كامافينجا سيذهب إلى أكبر نادٍ في العالم، وهو يستحق ذلك، على الرغم من أنه كان يمر بموسم صعب، سواء داخل أو خارج الملعب، وحدث الكثير من حوله، لكنه رجل ولاعب على مستوى رفيع".

وتابع موريس: "ريال مدريد سيمنح كامافينجا كل الإمكانيات ليصبح لاعبًا عظيمًا، أنا سعيد جدًا من أجله، إنه يستحق ذلك".

واختتم مدير رين الرياضي تصريحاته قائلًا: "النادي قام بالأمر الصحيح، قبل بضعة أشهر كنا نتوقع بالضرورة أن نبيعه بسعر أعلى قليلًا، لكن في سياق اللحظة، تعد هذه صفقة مثيرة للاهتمام، وأعتقد حتى أنها أكبر صفقة تمت في فرنسا".

اقرأ أيضًا