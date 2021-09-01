هازارد: أريد إظهار قيمتي مجددًا ورد دين ريال مدريد

إيدين هازارد يؤكد رغبته في التحسن وتقديم أداء مميزًا مع ريال مدريد بداية من الموسم الحالي.

أكد البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني أنه ليس في أفضل حالاته البدنية حتى الآن، لكن شدد على أن الموسم الحالي سيكون رائعًا مع الفريق الملكي.

هازارد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.

هازارد عاش موسمين عصيبين مع ريال مدريد، تعرض خلالهما للعديد من الإصابات ما عطل انطلاق مسيرته مع النادي الملكي، لكن الآن يحلم بأن يكون الموسم الثالث هو الذي يشهد بدايته الحقيقية مع الفريق.

وأجرى هازارد مقابلة مع صحيفة "HLN" البلجيكية شرح خلالها بالتفصيل شعوره في الفترة الحالية، وتأكيده على أنه مدين لنادي ريال مدريد، وتصميمه على تحسين الوضع.

ماذا قال هازارد عن المشاكل الجسدية التي تعرض لها؟

في بداية تصريحاته، تحدث هازارد عن المشاكل الجسدية التي صاحبته في أول موسمين مع ريال مدريد، وقال البلجيكي: "يعتقد الناس أنني مصاب دائمًا، هذه حقيقة الآن، لكن إذا راجعت مسيرتي، فلن تجد لاعبًا خاض نفس العدد من المباريات كما فعلت منذ عشر سنوات".

وأضاف: "أفعل ما يتوجب علي أن أفعله، أعمل يوميًا مع أنطونيو بينتوس المعد البدني، هذا ما أفعله".

وتابع: "منذ بداية الموسم قمنا بعمل رائع مع المعد البدني، في الوقت الحالي تسير الأمور على ما يرام، أشعر بتحسن، لكني لست جاهزًا بنسبة 100%، وأتمنى أن يتحسن الوضع".

ماذا قال هازارد عن اللحظات الصعبة التي مر بها؟

وتطرق البلجيكي في المقابلة للحديث عن اللحظات الصعبة التي واجهها مؤخرًا بقوله: "أحيانًا يكون التعرض للإصابة أمرًا صعبًا، تريد أن تلعب وتحاول ذلك، لكن الألم يتواصل، هذه هي أسوأ لحظات".

وأكمل: "يكون من الصعب أحيانًا فهم ذلك، أنت تفعل كل ما يجب أن تقوم به ولكن حتى هذا لا يساعد، فجأة لا تريد أن تقوم بأي شيء آخر".

ماذا قال هازارد عن مستقبله؟

ويخوض هازارد حاليًا الموسم الثالث مع ريال مدريد، وقال عن مستقبله مع النادي الملكي: "لقد وقعت عقدًا لمدة خمسة مواسم مع ريال مدريد، أول موسمين لم يكونا جيدين، ولم تساعدني الإصابات".

وأردف: "لكن لا يزال لدي ثلاثة مواسم أخرى لإثبات جدارتي، أتمنى أن أنجح، أتمنى أن أستيقظ ذات صباح وأنا أشعر بشعور رائع في التدريب، إذا شعرت بالألم هناك فالأمر يؤثر على المباريات، أنا في انتظار اللحظة التي يمكنني فيها إظهار قيمتي مرة أخرى".

وقال هازارد في رسالة إلى النادي: "ريال مدريد أنفق بالفعل الكثير مالًا كثيرًا من أجلي، وأريد أن أرد له ذلك الدين".

ماذا قال هازارد عن مستقبله مع منتخب بلجيكا؟

وفي ختام المقابلة، تحدث هازارد عن مستقبله مع منتخب بلجيكا، وقال: "سأستمر في التواجد حتى مونديال 2022، بعد ذلك لا أعرف، قد أتوقف، الفوز بكأس العالم سيكون أصعب من بطولة أمم أوروبا الأخيرة، لأننا كنا في أفضل سنواتنا".