أخيرًا .. برشلونة يعلن عن خليفة ميسي

من صاحب الحظ السعيد الذي يرتدي رقم "10" في برشلونة؟

أعلن نادي برشلونة، اليوم الاربعاء، حصول لاعبه الشاب، أنسو فاتي على القميص رقم "10" خلفا للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورحل ميسي عن برشلونة في مطلع أغسطس الماضي بعد فشل تجديد تعاقده، لينهي علاقة استمرت لـ 21 عامًا وينضم إلى باريس سان جيرمان.

ونشر النادي الكاتالوني مقطع فيديو عبر "تويتر" يُظهر حصول فاتي على الرقم "10"، وكتب : صُنع في لا ماسيا".

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

وحسب ما ورد عن "موندو ديبورتيفو" في وقت سابق، فقد كان القميص رقم 10 حائرًا بين لاعبي البلوجرانا.

وقيل إن البرازيلي فيليب كوتينيو هو من سيحصل على قميص ميسي، بينما زعمت تقارير أخرى أن برشلونة سيحجب القميص هذا الموسم.

ويعتبر فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني عندما هز شباك أوساسونا في أغسطس 2019.

وسجل فاتي أربعة أهداف في ست مباريات كأساسي بالدوري الإسباني الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس في نوفمبر 2020.

يذكر أن فاتي غاب عن معظم الموسم الماضي لإصابته في الركبة اليسري، في حين لم يشارك اللاعب بعد هذا الموسم، ولكن من المتوقع ظهوره بعد فترة التوقف الحالية.

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