الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يكشف.. هل ماني غاضب بسبب صلاح؟

عمر خليل
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Sadio Mane Jurgen Klopp Mohamed Salah Crystal Palace vs Liverpool Premier League 2020-21
Getty Images
تفاصيل من المدرب الألماني..

رغم الانتصار العريض الذي حققه ليفربول على كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة، إلا أن المشاكل لم تترك الريدز بظهور الثنائي محمد صلاح وساديو ماني وحالة الغضب تسيطر على كليهما.

ماني بدا غاضبًا للغاية أثناء خروجه من الملعب في الشوط الثاني، بينما لم يبدأ صلاح المباراة مع شائعات عن وجود أزمات بينه وبين المدرب يورجن كلوب وعن إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

صلاح في الشوط الثاني حلّ بديلًا لماني ومع التبديل ظهر غضب السنغالي، ما أثار تساؤلات حول إذا ما كان نزول المصري هو من أغضب السنغالي، ليضطر كلوب للخروج للصحافة والرد على هذه الأمور.

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    المدرب الألماني قال للإعلام بعد المباراة "لم يكن غاضبًا لأن محمد صلاح قد جاء، ربما لأنه لم يستمر بعد الركلة الحرة. لا يمكنك فعل شيء، في النهاية هم بشر".

    كما أضاف "لكن بعد المباراة كان رد فعله جيدًا للغاية، كان كل شيء على ما يرام".

    وأتم "الكريسماس سيكون جيدًا، لكن الموسم لم ينته بعد، هناك بعض المباريات القادمة وسنكون على استعداد لها".

    ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج حاليًا برصيد 31 نقطة بعد الفوز على كريستال بالاس، وبفارق 6 نقاط مؤقتًا عن توتنهام لحين خوض السبيرز مباراتهم أمام ليستر سيتي يوم الأحد.

    يذكر أن ليفربول سيلتقي مع وست بروميتش ونيوكاسل الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية عام 2020، ثم يفتتح عامه الجديد بمواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومانشستر يونايتد بالدوري.

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