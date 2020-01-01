كلوب يرشح تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي

بداية مميزة للبلوز

رشح مدرب ليفربول يورجن كلوب تشيلسي كمرشح أبرز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بما يملك من لاعبين وإمكانيات.

البلوز يتصدرون الترتيب في الوقت الراهن بعد الفوز على ليدز مساء السبت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على "ستامفورد بريدج".

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وقال كلوب في تصريحات نقلتها "سكاي": "إذا شاهدت لقاءات فألاحظ أن توتنهام يبلي حسناً، وأنا تشيلسي من وجهة نظري المرشح الأبرز".

وواصل: "يملكون التشكيل الأكبر ولاعبين مميزين ويلعبون جيداً، يمكنهم تغيير الفريق بما يملكون من قائمة بين اللقاء والآخر".

وعن فريقه: "الضغط حاضر ولكن نريد الفوز على وولفز، الحديث لا يزال مبكراً عن الترتيب ومن يتفوق على من، الموسم ليس عن وضع أهداف ولكن الوصول للأفضل أثناء الموسم".

وحول تألق دييجو جوتا: "يقوم بعمل رائع، ولكن يجب أن نستمر بالعمل ونحافظ على لياقتنا، لا يجب أن نتوتر مبكراً في اللقاءات، نعاني من نقص في كل الخطوط ما عدا الهجوم".

وختم: "من يستطيع المشي يلعب أو نشرك الأطفال، ولكن نتقبل الوضع لأن وجودهم هنا يعني أنهم يمكنهم التعامل مع الوضع الراهن".

ويلعب ليفربول مساء الأحد أمام وولفرهامبتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.