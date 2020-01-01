بعد القيود الجديدة .. كلوب: ما هي فائدة البريكسيت؟

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعود لمهاجمة اتفاقية مغادرة إنجلترا للاتحاد الأوروبي.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن انزعاجه الكبير من اتفاقية البريكسيت الخاصة بمغادرة إنجلترا للاتحاد اللأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها كلوب أنه لا يستطيع أن يجد أي فائدة أو ميزة من خلف تلك الاتفاقية تعود على أي شخص.

وقال كلوب: "مايكل إدواردز المدير الرياضي عمل كثيرًا في الفترة الماضية ودخل في الكثير من النقاشات للبحث عن الحلول، ودون تلك النقاشات كان الوضع سيكون أسوأ بكل تأكيد".

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وأضاف: "أنتظر حتى الآن أن أجد أي ميزة للبريكسيت، هل يمكن لأحدكم أن يخبرني؟ ما الذي سيتطور حقًا بعد لتلك الاتفاقية".

وأردف: "أعرف أنني لا أملك الحق للحكم على هذا الأمر، لكن كشخص مهتم أريد أن أرى أي تأثير إيجابي، ربما لم أقرأ في الأمر جيدًا بسبب انخراطي في كرة القدم لكنني حقًا لا أتذكر أي مزايا".

وأكمل تصريحاته: "البعض يخشى من قدوم النجوم من الخارج وأن يؤثر ذلك على كرة القدم الإنجليزية وغياب المواهب، لكن بالنظر للمنتخبات الإنجليزية حاليًا سنجد أن ذلك غير صحيح أبدًا".

وتطرق للحديث عن مشكلة التبديلات وقال: "من المؤكد أن الأمر ستتم مناقشته من جديد، لأن تأثير الثلاث تغييرات كبير على الجميع، وسيكون لها التأثير الأسوأ في الصيف على منتخب إنجلترا وجاريث ساوثجيت".

وأنهى تصريحاته: "على الأغلب كل من سيختارهم ساوثجيت يلعبون كرة القدم الأوروبية في منتصف الأسبوع، وسيكون الأمر في غاية الصعوبة عليهم".

جدير بالذكر أن كلوب كان قد أكد من قبل على ضرورة عودة التغييرات الخمسة من جديد بسبب تلاحم اللقاءات وضيق الوقت.