كلوب: أرتيتا مدرب استثنائي والدفاع مهم في كرة القدم

المؤتمر الصحفي لمباراة الجانرز..

أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على نظيره ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال مُعتبرًا أنه أظهر خلال فترة وجيزة أنه "مدرب استثنائي" بما فعله في قيادة الجانرز.

وتسلم أرتيتا مقاليد قيادة آرسنال في نهاية العام الماضي وتمكن من تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، كما يُقدِّم الفريق معه كرة قدم مميزة بشهادة الجميع.

ليفربول يستعد لمواجهة آرسنال لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم الإثنين المقبل، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة أخذ كلوب في الإشادة بأرتيتا.

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المدرب الألماني قال "أظهر أرتيتا في فترة قصيرة أنه يبدو مدربًا استثنائيًا حقًا، هيكل فريقه استثنائي وتوازن الفريق جيد، لقد غيّر المزاج العام للنادي".

كما أضاف "آرسنال يدافع بشكل صحيح، كل اللاعبين يشاركون في الدفاع، إنهم يدافعون بطريقة 5-4-1، وعندما يكون لديك لاعبون ذو جودة تجعل الأمر صعبًا على الخصم خاصًة عندما يمتلكون سرعة في الهجوم المضاد".

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وتابع متحدثًا عن فريقه والأرقام القياسية "اللحظة الوحيدة التي أفكر فيها في الأرقام هي عندما يتم سؤالي عن ذلك (عدم الهزيمة لـ60 مباراة في أنفيلد)، نحاول الفوز في المباريات سواءً بحضور جماهيري أو بدون".

"إنه ملعبنا ولكننا لا نمتلك وصفة سحرية، لا نتوقع الخسارة ولكن كذلك لا نتوقع الفوز أبدًا، علينا العمل بجد حتى نستحق الثلاث نقاط."

"نحاول دائمًا القيام بالشيء الصحيح في اللحظة المناسبة، نحن فريق هجومي ولكن من دون بنية دفاعية جيدة جدًا لا نمتلك فرصة للفوز."

أما عن إمكانية مشاركة تياجو ألكنتارا في المباراة منذ بدايتها، فقال "سنرى، لديه بضعة أيام من التدريبات، بعض اللاعبين عليهم التعافي من أمس (مباراة كأس كاراباو)، لديّ فكرة ولكن ليس عليّ اتخاذ القرار بعد، الأمر يعتمد على المنافسة".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد انتصر في أول مباراتين في البريميرليج على ليدز يونايتد (4-3) وتشيلسي (2-0)، كما حقق شبابه فوزًا كبيرًا على لينكولن في كأس كاراباو مساء الخميس برباعية نظيفة.