نشرة جول اليوم .. خليفة كومان ومورينيو يصطدم بتشيلسي

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية



هولندا تعلن المدرب الجديد للمنتخب بعد رحيل رونالد كومان، وأولي جونار سولشاير يتحدث عن خطط مانشستر يونايتد في الانتقالات، وآرسنال يلعب ضد ليفربول في مباراتين بأسبوع واحد.

العديد من الموضوعات الهامة، نستعرضها معاً في أهم أخبار الكرة العالمية، بالمواقع والصحف الصادرة اليوم الجمعة 25 سبتمبر..

خليفة كومان

المزيد من الفرق

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، عن تعيين فرانك دي بور مديراً فنياً للمنتخب بعد رحيل رونالد كومان.

دي بور سبق أن قام بتدريب أياكس أمستردام، ثم إنتر وكريستال بالاس، قبل الذهاب في تجربة قصيرة بالدوري الأمريكي، ليعود مرة أخرى لبلاده.

صعود توتنهام

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن اليوم، الجمعة، عن صعود توتنهام إلى المرحلة الرابعة بكأس رابطة المحترفين.

ويأتي ذلك بعدما تم تأجيل مباراة الفريق اللندني مع ليتون أورينت، بعد ظهور العديد من حالات فيروس كورونا بصفوف الأخير.

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ووفقاً للوائح بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد، تقرر صعود توتنهام واحتساب ليتون خاسراً، ليلعب فريق المدرب جوزيه مورينيو ضد تشيلسي يوم الثلاثاء القادم.

أرتيتا وجورجينيو

العديد من التقارير الصحفية، انتشرت مؤخراً، حول رغبة آرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا في التعاقد مع جورجينيو لاعب وسط تشيلسي.

أرتيتا ظهر في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعلق على العديد من الأمور التي تخص فريقه، ومنها التفاوض مع لاعب البلوز.

وقال المدرب الإسباني:"نحن نحاول تدعيم فريقنا قبل نهاية السوق، وننظر للعديد من الخيارات المتاحة أمامنا، ولكن لا يمكنني الحديث عن اللاعبين بالفرق الأخرى".

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وأما عن مواجهة الريدز مرتين في أسبوع واحد:"الأمر طبيعي وعلى اللاعبين التأقلم، اللقاء الأول سيكون أكثر تأثيراً، لأنه من الصعب الفوز على نفس المنافس مرتين في مدة قصيرة، ستكون مباراة قوية وعلينا فقط التركيز على مباراة الإثنين".

ثقة سولشاير

المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، خرج للحديث إلى وسائل الإعلام، قبل مواجهة برايتون في الدوري، للكشف عن خطط مانشستر يونايتد في الانتقالات.

وقال سولشاير للصحفيين:"أشعر بثقة كبيرة جداً في المجموعة الحالية من اللاعبين، لا يمكنني توقع أي شيء، كل تركيزي على الفوز والحصول على نقاط المباراة ضد برايتون".

وأما عن مستقبل كريس سمولينج:"هناك العديد من الأشياء قد تحدث، دعونا ننتظر ما سيحدث قبل نهاية السوق".

دفاع ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تحدث عن إصابات فريقه، قبل مواجهة آرسنال يوم الإثنين القادم على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي.

وقال مدرب الريدز:"هل نريد عودة جويل ماتيب وجو جوميز؟ نعم بكل تأكيد، لكن لدينا كذلك فابينيو الذي يمكنه التألق كقلب دفاع".

وأضاف:"جوميز سيعود للتدريبات الجمعة، ولكن الوضع قد يختلف يوم الإثنين، لو قدم نفس المستوى الذي ظهر به ضد تشيلسي، لأننا سنرى وقتها بعض التغييرات".

وتابع:"لو شارك أي لاعب آخر في خط الوسط كرقم 6 ربما نراه يلعب في مركز مختلف".

روديجر وباريس

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي، بعد خروجه من حسابات المدرب فرانك لامبارد.

وأوضحت أن باريس يريد ضم روديجر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، نظراً لحاجة فريق المدرب توماس توخيل للمزيد من التدعيمات الدفاعية.