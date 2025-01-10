كلاسيكو الأرض في السعودية | موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

نحن الآن على أعتاب واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي ليس فقط في إسبانيا ولكن في أوروبا كلها، لأن كلاسيكو الأرض في السعودية سيجمع ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2025.

برشلونة كان قد تغلب على أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الأول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من جافي ولامين يامال.

بينما ريال مدريد أمطر شباك ريال مايوركا بثلاثية نظيفة تناوب عليها كل من جود بيلينجهام ورودريجو إضافة إلى هدف ثالث سجله لاعب مايوركا مارتين فاليخينت خطأ في مرمى فريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

جدول مباريات السوبر الإسباني 2025، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 هو الأحد 12 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولهواة البث المباشر، سوف يتم نقل فعاليات البطولة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

كيف تشاهد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

كما يقوم موقع "جول دوت كوم" بنقل البث المباشر للمباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب التعليق برشلونة - ريال مدريد الأحد 12 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Sport شاهد الجوهرة المشعة فارس عوض عبد الله الحربي جول دوت كوم مشاري القرني MBC مصر 2 فهد العتيبي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب هانزي فليك المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى فويتشك شتشيسني خط الدفاع أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي خط الوسط مارك كاسادو - بيدري خط الهجوم رافينيا - جافي - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع فيرلان ميندي - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز خط الوسط فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا خط الهجوم فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو جويس - كيليان مبابي

ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني عبر التاريخ؟

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 13 مرة.