جدول مباريات السوبر الإسباني 2025، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2025، مواعيد ونتائج مباريات برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني 2025، حيث ستكون النسخة المقبلة من البطولة هي النسخة الخامسة التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإسباني بعد تحولها إلى بطولة بمشاركة أربعة فرق في موسم 2019-2020، وستكون النسخة القادمة هي السادسة على التوالي التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإسباني 2025، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2025؟

يخوض ريال مدريد كأس السوبر الإسباني 2025 بصفته بطل الدوري الإسباني الماضي، أما غريمه برشلونة فسيكون متواجدًا هو الآخر في البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في سباق الليجا.

بينما سيخوض أتلتيك بيلباو، منافسات السوبر الإسباني، بعد تحقيقه لقب كأس الملك في الموسم الماضي، وسيكمل ريال مايوركا، عقد الفرق المشاركة، كوصيف للكأس.

ما موعد كأس السوبر الإسباني 2025؟ وأين يقام؟

تنطلق بطولة السوبر الإسباني يوم 8 يناير 2025 على أن تكون المباراة النهائية يوم 12 يناير.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، في جدة بالمملكة العربية السعودية مباريات البطولة.

ما القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2025؟ وكيف يمكن متابعته عبر الإنترنت؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولهواة البث المباشر، سوف يتم نقل فعاليات البطولة عبر تطبيق شاهد.

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2025 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - أتلتيك بيلباو الأربعاء 8 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الجوهرة المشعة ريال مدريد - ريال مايوركا الخميس 9 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الجوهرة المشعة

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2025 - النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 الأحد 12 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الجوهرة المشعة

ما طرق شراء وأسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2025؟

تم طرح تذاكر كأس السوبر الإسباني 2025، عبر موقع webook، ويمكنك حجز التذاكر من خلاله، بعد التسجيل.

وتبدأ أسعار تذاكر مباريات نصف النهائي من 90 ريال، على أن تكون بداية أسعار المباراة النهائية 175 ريال.

ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني عبر التاريخ؟

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 12 مرة.