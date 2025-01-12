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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

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شاهد بالفيديو البث المباشرة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في الأراضي السعودية على ملعب الجوهرة المشعة...

شاهد البث المباشر لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 من هنا

يستعد ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية ليكون مسرحًا لأحداث مثيرة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025، حيث يحتضن النهائي بين برشلونة وريال مدريد.

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يأتي ريال مدريد إلى البطولة بصفته بطلًا الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بعد احتلاله وصافة الليجا في الموسم المنصرم.

وأطاح النادي الكتالوني بنظيره أتلتيك بيلباو في نصف النهائي منتصرًا بهدفين دون رد، قبل أن يفوز الملكي على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة.

المباريات التالية

كأس السوبر الإسباني يشهد هذا العام إلغاء الوقت الإضافي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يزيد من الإثارة والجنون.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على قنواتها، وخصصت قناتين لذلك هما SSC SPORT 5 HD بجانب SSC NEWS HD.

هذا بجانب إذاعة المباراة عبر قنوات MBC وتحديدًا قناتي MBC مصر 2 و MBC عراق.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
ريال مدريد - برشلونةالأحد 12 يناير 2025،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		SSC News HDفهد العتيبيالجوهرة المشعة
مشاري القرني
SSC SPORT HD 5فارس عوض
عبد الله الحربي
MBC مصر 2مدحت شلبي
فارس عوض
MBC العراقفهد العتيبي

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز
المحورفيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا
خط الوسطفينيسيوس - جود بيلينجهام - رودريجو
خط الهجومكيليان مبابي

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

ويدخل المدرب هانزي فليك المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىفويتشيك شتشيسني
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - إينيغو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطبيدري - مارك كاسادو - جافي
خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
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