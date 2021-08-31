أولى كلمات كريستيانو رونالدو بعد عودته لمانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو لا يطيق الانتظار لمواجهة جمهور أولد ترافورد مجددًا

البرتغالي كريستيانو رونالدو يعود إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد، النادي الذي ظل في قلبه دائمًا كما قال هو لموقع ناديه.

وكشف مانشستر يونايتد مزيد من التفاصيل عن عودة كريستيانو إلى الفريق الإنجليزي اليوم الثلاثاء.

ما تفاصيل عودة كريستيانو إلى مانشستر؟

أعلن مانشستر يونايتد، الجمعة الماضية، عودة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو إلى الفريق قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

النادي يوم الجمعة الماضية قال إن تفاصيل العقد ستنشر في وقت لاحق حال الاتفاق عليها.

ونشر اليوم مانشستر مزيد من التفاصيل عن عودة رونالدو الذي سيرتبط مع مانشستر بعقد مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مع تقارير عن قيمة الصفقة التي بلغت 20 مليون جنيه إسترليني.

كيف عبر رونالدو عن عودته إلى ناديه القديم؟

تحدث رونالدو لموقع ناديه وقال عن عودته: "مانشستر يونايتد نادٍ له مكانة خاصة في قلبي. ممتن لكل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان يوم الجمعة".

وواصل قائد البرتغال "لا يمكنني الانتظار لألعب في أولد ترافورد أمام الجمهور مجددًا. أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون موسمًا ناجحًا جدًا لنا".

ماذا قال سولشاير عن عودة رونالدو؟

أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الحالي وزميل رونالدو السابق في الفريق قال عن انتقال كريستيانو: "الكلمات تنفد حين تصف كريستيانو. هو لاعب رائع لكنه إنسان عظيم، رغبته في اللعب في أعلى المستويات لفترة طويلة تتطلب شخص مميز جدًا".

وواصل سولشاير "ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في إبهارنا، خبرته ستكون مهمة للاعبين الشباب في الفريق. عودته تدل على تفرد النادي، سعيد جدًا بعودته إلى منزله من حيث بدأ كل شيء".

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