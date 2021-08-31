مفاجأة.. رونالدو عرض نفسه على برشلونة!

رونالدو كان مستعدًا للقيام بأي شيء للرحيل عن يوفنتوس.

عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو أيامًا عصيبة قبل عودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل بحثه المستمر عن نادٍ جديد بعدما قرر إنهاء مسيرته في يوفنتوس الإيطالي.

ومع انطلاق الموسم الحالي، دخل رونالدو العام الأخير في عقده مع يوفنتوس لكن "صاروخ ماديرا" لم يكن يرغب في الاستمرار مع "السيدة العجوز" لذلك كان يبحث عن عدة حلول لإنهاء علاقته بالنادي الإيطالي.

وارتبط رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني، لكن النادي الملكي وعلى لسان مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفى اهتمامه باستعادة خدمات البرتغالي، ليرتبط بعدها اللاعب بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، غريم ناديه الأسبق يونايتد.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد جاءت بصورة مفاجئة للغاية، بعدما كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص سيتي، واللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.

جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو عمل جاهدًا من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، لكن أساطير "الشياطين الحمر" وعلى رأسهم السير أليكس فيرجسون، قاموا بعمل مذهل وفي ساعات قليلة لتغيير وجهة البرتغالي ليعود إلى ملعب "أولد ترافورد".

لكن المفاجأة الأكبر، فجرتها محطة "راديو كتالونيا" الإسبانية، والتي أكدت أن رونالدو ومن خلال وكلائه، عرض نفسه على نادي برشلونة، غريم ريال مدريد التقليدي.

ونظرًا لتاريخه الكبير في ريال مدريد، كان من الصعب جدًا أن ينتهي الأمر بالبرتغالي لاعبًا في برشلونة، ولكن وفقًا للمصدر نفسه، فإن إدارة النادي لم يتردد ورفض الاقتراح على الفور.

ومع التأكيد على أن رونالدو كان قريبًا من مانشستر سيتي غريم يونايتد التقليدي، رغم التنافس بين الفريقين، ومع المعلومات الأخيرة، فإن فكرة عرض البرتغالي نفسه على برشلونة لم تكن مفاجأة أبدًا.

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