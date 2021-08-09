كروس يفجرها ويثير حماس مشجعي ريال مدريد بخصوص مبابي

كروس يكشف خطة ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي

أثار النجم الألماني، توني كروس حماس جماهير ريال مدريد بتصريحاته حول اهتمام النادي بالتعاقد مع كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الجارية.

وينتهي عقد الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم القادم، وحتى الآن لم تنجح الإدارة في إقناعه بتجديد العقد.

ما قال كروس بخصوص مبابي؟

في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، أوضح النجم الألماني أن ريال مدريد يبحث دائمًا عن أفضل اللاعبين، ولذلك فإن التوقيع مع كيليان مبابي في الصيف الحالي هو أمر لن يكون مفاجئًا".

وقال كروس: "مبابي وبجانبه إيرلنج هالاند هما أكثر اللاعبين إثارة في سوق الانتقالات الحالي، لذلك سيحاول ريال مدريد التعاقد مع أحد اللاعبين على الرغم من أن سعرهما ليس قليلا".

كيف هو صيف ريال مدريد بعين كروس؟

وبخصوص سوق الانتقالات الحالي، قال كروس عن قدوم ألابا: "كنت أعرف مبكرًا نسبيًا أن ألابا سيأتي، ليس من ديفيد بل من ريال مدريد".

وبالنسبة لرحيل راموس وفاران، علق كروس: “بعد رحيل فاران وراموس، فقدنا ثنائي قلب الدفاعي الأساسي على مدار 8 أعوام، لعب راموس أكثر من 600 مباراة مع ريال مدريد، وسجل أكثر من 100 هدف، وفاز بـ22 لقبًا".

وتابع “إذا كنت ترغب في استبدال هؤلاء اللاعبين من هذا المستوى، فإنه أمر مكلف جدًا، بالإضافة إلى ذلك، حصل ريال مدريد على المال مقابل بيع فاران وتعاقد مع ألابا مجانًا، يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار”.

الجدير بالذكر أن صيف ريال مدريد لايزال هاديء مقارنةً بأندية كبار أوروبا، حيث أن النادي لم يدفع حتى الآن أي رسوم انتقال لاعب وحصل على خدمات ألابا مجانًا.

اقرأ أيضًا:

رئيس ريال مدريد أفشل تمديد عقد ميسي بمباركة إدارة برشلونة!

قميص غريب لجاريث بيل المثير للجدل في لقاء عودته لريال مدريد

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021



