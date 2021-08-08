قميص غريب لجاريث بيل المثير للجدل في لقاء عودته لريال مدريد

النجم الويلزي جاريث بيل يختار الرقم الأغرب في مباراة العودة لريال مدريد!

اختار النجم الويلزي جاريث بيل أن يثير الجدل كعادته في المباراة الأولى التي يعود فيها بقميص ريال مدريد بعد إعارته لتوتنهام.

جاء هذا في لقاء الفريق ضد ميلان والذي أقيم بشكل ودي استعدادًا لبداية الدوري الإسباني والإيطالي والموسم الجديد بشكل عام.

بيل اختار أن يرتدي القميص رقم 50 في المواجهة التي لعبها أساسيًا في الـ 45 دقيقة الأولى من عمر المواجهة.

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وأهدر بيل ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41 من عمر المواجهة كان قد حصل عليها بنفسه، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف.

وتم بتبديل بيل في بداية الشوط الثاني، ليحل فينيسيوس جونيور بدلًا منه، ضمن ستة تغييرات أجريت عن طريق كارلو أنشيلوتي في نفس اللحظة.

الغريب في الأمر أن ذلك القميص يرتديه بيل للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بالرغم من أن تغيير الرقم 11 أصبح منطقيًا بعد أن حصل عليه ماركو أسينسيو.

بيل سبق له أن ارتدى القميص رقم 37 في ساوثامبتون، و22 أيضًا، والقمصان رقم 16 و3 و11 في صفوف توتنهام، وبالعام الماضي ارتدى رقم تسعة.