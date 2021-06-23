توني كروس يؤكد أن عودة سيرخيو راموس إلى ريال مدريد مستقبلًا أمر حتمي.

يواصل توني كروس نجم وسط منتخب ألمانيا تقديم البودكاست الخاص به، رغم تواجده مع "المانشافت" في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وخلال حلقة جديدة من البودكاست، تحدث كروس عن زميله في منتخب ألمانيا روبن جوسينس، الذي جذب الأنظار إليه بشدة خلال مباراة "الماكينات" أمام البرتغال في الجولة الثانية من دور المجموعات، بالإضافة إلى تأكيده على أن سيرخيو راموس سيعود دون شك مستقبلًا إلى نادي ريال مدريد.

وقال كروس عن أداء جوسينس: "ليس ذلك مفاجأة بالنسبة لي، حين تلعب في الخارج لا تكون الأضواء مسلطة عليك بالشكل الكافي في ألمانيا، وحين تلعب في نادي أتالانتا، فإن الأضواء تكون أقل، رغم أنه كان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي".

ماذا قال كروس عن جوسينس؟

كان من الواضح لفترة طويلة بالنسبة إلى كروس أن جوسينس يمتلك القدرة على مساعدة منتخب ألمانيا، وقال عن أدائه: "أعرف أنه في فريق جيد، وأنه سيعلب دورًا مميزًا معنا في المنتخب، تألقه ليس من قبيل الصدفة".

وأضاف: "كشخص كنت ألاحظه دائمًا، إنه ليس سلسًا جدًا، ولا يخاف التحدث عن رأيه، ويقول الأمور كما يراها، إنه سعيد للغاية هذه الأيام".

ماذا قال كروس عن راموس؟

وتطرق كروس للحديث عن خروج سيرخيو راموس من ريال مدريد، حيث أعرب عن أسفه لرحيل أسطورة النادي بعد 16 عامًا قضاها في ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وقال كروس: "لم أعرف ريال مدريد أبدًا دون راموس، لا يمكن أن تتخيل أن هذا اللاعب لم يعتزل في ريال مدريد، لقد آمن حتى النهاية وكان يتمنى أن يبقى في ريال مدريد حتى اعتزاله".

لكن كروس بعث برسالة أمل بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد، وقال في ختام حديثه: "أنا متأكد أننا سنراه مرة أخرى في ريال مدريد، بأي صفة كانت، سيكون إهمالًا إذا لم يعد شخص بهذه المكانة إلى النادي، لا يزال بإمكانه إحداث فارق كبير في المستقبل".

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