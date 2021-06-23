ليس ميسي... لاعب يهدد رقم رونالدو الدولي المنتظر

رقم كريستيانو المنتظر أن يربعه على عرش اللاعبين الدوليين مهدد بكسره سريعًا.



ينتظر كريستانو رونالدو رقمًا تاريخيًا في بطولة يورو 2020 سيربعه على عرش هدافي العالم

وبات كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على بعد هدفين فقط من رقم الإيراني علي دائي أكثر من سجل أهدافًا دولية بين اللاعبين.

سجل كريستيانو حتى الآن 107 هدفًا بقميص البرتغال، أما علي دائي فلديه 109 هدفًا يتربع بهم على عرش الهدافين الدوليين في العالم.

وكان رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، قد تخطى الفرنسي ميشيل بلاتيني في بطولات اليورو في هذه النسخة وبات الهداف التاريخي للمسابقة.

هل رونالدو الافضل؟

رغم نجاحات رونالدو في كرة القدم وأرقامه خاصة مع بلاده وتنافسه الدائم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن الأخير لا يهدد رقمه النتظر بل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لديه سجلًا أفضل من كريستيانو مع منتخب بلاده.

وسجل لوكاكو لاعب إنتر الإيطالي حتى الآن 63 هدفًا خلال 96 مباراة خاضها مع منتخب بلجيكا ما يجعل سجله الدولي أكثر نجاحًا من رونالدو.

هل لوكاكو قادر على تحطيم أرقام رونالدو؟

تخطى لوكاكو حاجز الستين هدفًا في عدد مباريات أقل من 100 مباراة في حين كان رونالدو قد سجل تقريبًا 40 هدفًا في 100 مباراة مع بلاده.

ويصغر روميلو بسبع سنوات عن كريستيانو وفي حال استمراره على نفس المعدل التهديفي فربما يصل لرقم رونالدو الذي يقترب من كسره.

وكان كريستيانو قد بدأ مشواره التهديفي مع بلاده في يورو 2004.

