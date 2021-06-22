محمد صلاح .. مستقبل غامض بعد أربع سنوات من المجد مع ليفربول

في الثاني والعشرين من يونيو لعام 2017 ارتدى محمد صلاح قميص ليفربول لأول مرة ليسطر التاريخ مع "الريدز".

في الثاني والعشرين من يونيو عام 2017، بدأت رحلة المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، عندما أعلن "الريدز" الحصول على خدمات الدولي المصري قادمًا من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وعلى مدار أربع سنوات، نصب صلاح نفسه "ملكًا" في ليفربول، بفضل أهدافه الاستثنائية، وقدراته التي جعلته يحطم العديد من الأرقام القياسية، سواء في الدوري الإنجليزي، أو في تاريخ "الريدز".

ما هي أرقام محمد صلاح مع ليفربول؟

لعب محمد صلاح 203 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات، بإجمالي 16,700 دقيقة لعب.

وتمكن الدولي المصري من تسجيل 125 هدفًا خلال رحلته مع ليفربول، وقدم 47 تمريرة حاسمة، وحصل على 5 بطاقات صفراء.

ماذا حقق محمد صلاح مع ليفربول؟

موسم صلاح الأول مع ليفربول جاء استثنائيًا، فانفجرت قدرات الدولي المصري التهديفية، وقاد "الريدز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض لإصابة في المباراة النهائية، وخسر فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي موسم 2018-2019، كان صلاح أحد الأسباب الرئيسية في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، لكن هذه المرة حقق "الريدز" لقب البطولة، بالفوز على توتنهام بثنائية.

وشهد موسم 2019-2020 تحقيق ليفربول لثلاثة ألقاب، بداية من كأس السوبر الأوروبي، ثم كأس العالم للأندية، وتوج "الريدز" جهودهم بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا.

ما هي إنجازات محمد صلاح الفردية مع ليفربول؟

أما على الصعيد الفردي، فقد حقق محمد صلاح سلسلة من الأرقام القياسية التهديفية مع ليفربول، بدأها في موسم 2017-2018، بتحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من "البريميرليج" منذ اعتماد نظام الثمانية والثلاثين مباراة في الموسم، وذلك في 24 مباراة فقط كرقم قياسي آخر.

وتمكن ليفربول بذلك الرقم التهديفي من معادلة رقم أسطورة ليفربول إيان راش، كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وخلال الموسم نفسه، حقق محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، كأكثر لاعب يحصد الجائزة في موسم واحد.

كما يعد صلاح أكثر لاعب يسجل ضد أكبر عدد من الأندية في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، بالتسجيل ضد 17 ناديًا، بالتساوي مع إيان رايت وروبن فان بيرسي.

وفي موسم 2017-2018، أصبح محمد صلاح أول لاعب يتفوق تهديفيًا على ثلاثة أندية دفعة واحدة في الدوري الإنجليزي، حيث تخطت أهدافه الـ32 الحصيلة التهديفية لأندية، وست بروميتش (31)، وسوانزي سيتي وهدرسفيلد (28).

أما على صعيد الأرقام القياسية مع ليفربول، فقد أصبح صلاح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في تاريخ ليفربول، وحقق ذلك في موسم 2018-2019 بعدما لعب 65 مباراة.

All 100 of Mohamed Salah’s goals for Liverpool 🔴



Some of these finishes are just unbelievable 😍pic.twitter.com/PxenHPXDJc — Goal (@goal) October 18, 2020

وفي نفس الموسم، أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق ذلك في 69 مباراة.

كما يعد صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أول 100 مباراة بقميص ليفربول، بعدما تمكن من زيارة شباك المنافسين في 69 مباراة في كافة البطولات.

وكذلك أصبح محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيل 25 هدفًا في منافسات "تشامبيونزليج".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال ثلاثة مواسم مختلفة، وحقق ذلك خلال مواسم 2017-2018 و18-19، و20-21.

مستقبل غامض أمام صلاح

ويعد محمد صلاح هدفًا يثير اهتمام العديد من الأندية الكبرى حاليًا، بعدما كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يدرس خيار التعاقد مع الدولي المصري، ومستعد لتقديم راتب يفوق راتبه مع ليفربول بثلاثة أضعاف.

كما ارتبط محمد صلاح لفترة أيضًا بفكرة الانتقال إلى نادي ريال مدريد، في ظل سعي إدارة النادي الملكي لتدعيم الخط الهجومي الذي يعاني بشدة من غياب النجاعة والفاعلية.

وربما وصل صلاح إلى مرحلة التشبع في رحلته مع ليفربول، على المستويين الفردي والجماعي، وسيكون تغيير الأجواء منطقيًا في الفترة المقبلة، إلا لو كان للدولي المصري رأي آخر.

وكان الإعلامي المصري سيف زاهر قد أكد في برنامج "ملعب أون تايم" أن صلاح قد حصل على أربعة عروض مغرية، دون الكشف عن الأندية التي تواصلت مع الدولي المصري.

وأكد زاهر أن صلاح لا يفكر إطلاقًا في تلك العروض، بقوله: "وجهة نظر محمد صلاح أن الاحتراف لا يقتصر فقط على المال، بل الأهم هو صناعة اسم وتاريخ لنفسه، بالإضافة إلى التواجد في مكان يضمن له النجاح والاستقرار".

وأضاف: "صلاح رفض تلك العروض، رغبة منه في الاستمرار مع ليفربول، كونه أصبح بالفعل أحد أساطير النادي".

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