كروس: سوء أرضية الملعب ليس حجة لتعادل ريال مدريد

مباراة لُعبت في أجواء عاصفة وثلجية

علق نجم ريال مدريد طوني كروس على سقوط فريقه في فخ التعادل مع مضيفه أوساسونا لحساب الليجا، المباراة التي أُقيمت في أجواء عاصفة وثلجية أثرت على أرضية الملعب.

الفريقان تعادلا سلباً على ملعب "إلسادار" الخاص بأوساسونا في مباراة كادت تتعرض للإلغاء بسبب العاصفة "فيلومينا" التي تضرب إسبانيا.

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وقال كروس في تصريحات نقلتها "ماركا": "صنعنا فرصاً قليلة، بما نملك من إمكانيات يجب أن نصنع أكثر، حتى لو كانت أرضية الملعب صعبة، كنا نعرف أن الخصم سيدافع هكذا".

وأضاف: "أرضية الملعب ليست عذراً، كانت سيئة على الفريقين، خسرنا الكرات في الأمام بسهولة، اللعب في وسط الميدان كان صعباً، ميندي الوحيد الذي امتلك المساحة".

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وعن التغييرات في التشكيل: "حاولنا التغيير للحصول على ما نريد ولكن لم يتغير الكثير، لا يجب أن نشعر بالسعادة على النتيجة".

وختم: "نحن فريق ينافس على صدارة الترتيب وهذا التعادل لن يكون مفيداً لنا للوصول للقمة".

التعادل جعل ريال مدريد يحافظ على موقعه ثانياً خلف جاره أتلتيكو بفارق نقطة، ولكن الأخير يملك ثلاث مباريات أقل.