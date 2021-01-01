زيدان مهاجمًا الاتحاد الإسباني: لم تكن مباراة وكان يجب إيقافها فورًا

ماذا قال زيدان عقب "مباراة الثلوج" بين ريال مدريد وأوساسونا؟

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن مباراة اليوم بين الفريق الملكي وبين أوساسونا لم تكن مباراة كرة قدم على الإطلاق في ظل تساقط الثلوج الكثيف وتأثر أرضية الملعب.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي مع أوساسونا في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني ليفقد نقطتين في سباق اللقب.

المباراة لُعبت في أجواء صعبة بسبب الثلوج وعانى كل فريق من صعوبة بناء الهجمات والفرص، وارتكاب العديد من الأخطاء فيما يتعلق بالسيطرة والاستحواذ.

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وعقب المباراة صب زيدان غضبه على الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث قال إن المباراة لم يكن يجب أن تلعب بهذا الشكل وكان يجب إيقافها بشكل فوري.

وأضاف: "لقد تم التعامل مع الأمر بشكل سيئ، ورغم ذلك فعلنا ما يمكننا القيام به على أرض الملعب التي لم تكن صالحة لاستضافة اللقاء بحالتها تلك"

وتابع: "لم تكن مباراة كرة قدم، الشعور الذي نشعر به بعد ما حدث هو أننا لا نعرف متى سنستطيع العودة إلى مدريد، كل شيء متوقف بسبب الطقس"

وأردف: "ما الذي أثر أكثر أرضية الملعب أم الرحلة الشاقة؟ أكرر، لم تكن الظروف بشكل عام تسمح بإقامة المباراة، هذا هو كل شيء ولكن المباراة لعبت وانتهت"

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جدير بالذكر أنّ مباراة متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ضد بيلباو تأجلت، ليصبح الروخيبلانكوس أقل 3 مباريات عن برشلونة وريال مدريد.