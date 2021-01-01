كورتوا: لسنا دمى، ولا يجب أن نلعب في كل الظروف!

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد غاضب للغاية بسبب خوض فريقه لمواجهة أوساسونا في الدوري بالرغم من الظروف الجوية.

أعرب تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد عن غضبه بسبب خوض فريقه لمواجهة الأمس أمام نظيره أوساسونا في الدوري الإسباني بالرغم من الظروف التي أحاطت بها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كورتوا، وأكد خلالها أن سلامة اللاعبين يجب أن يتم النظر إليها بشكل أفضل في الفترة المقبلة.

وقال كورتوا: "أريد أن أشكر أوساسونا على ما عملوا من أجله في الملعب، لكن ما حدث معنا كان سوء حظ".

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وأضاف: "الكل كان يعرف أن ذلك سيحدث، وبعد ذلك أجبرونا على الإقلاع من مطار مجمد، ولن نستطيع العودة اليوم، ربما بالغد قبل المواجهة المقبلة".

وأكمل: "عليهم أن يعرفوا أن نجوم كرة القدم هم بشر، وليسوا دمى، لقد جئنا للملعب في طريق مغطى بالثلوج، يجب أن يتم الاعتناء بسلامة الجميع، فنحن أيضًا لدينا أسرنا".

وأنهى تصريحاته: "نحن نقوم بما يطلبوه منا، وعلمنا أن غيابنا سيعني خسارة الثلاثة نقاط، لكن يجب مراعاة ظروف الطرق والمطارات، ولا يجب دائمًا أن نلعب في كل ظرف ممكن".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل سلبيًا في لقاء الأمس، مما منح برشلونة فرصة الاقتراب منه في المركز الثاني بجدول الترتيب.