كأس سوبر دبي تجمع عمالقة أوروبا في الإمارات خلال كأس العالم

أعلن في دبي اليوم عن إقامة بطولة كأس سوبر دبي خلال لعب كأس العالم قطر 2022، والتي ستجمع 4 أندية أوروبية هي ميلان وآرسنال وليفربول وليون.

البطولة التي سيحتضنها ملعب آل مكتوم الخاص بنادي النصر ستُقام خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر القادم، وستلعب بنظام محدد يُتيح لكل فريق خوض مباراتين بشرط عدم مواجهة فريقين من نفس البلد لبعضهما البعض.

وقد أكد أحمد هاشم خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات أن الفرق الأربعة ستحضر لدبي بكامل نجومها باستثناء أولئك المتواجدين مع منتخبات بلادهم في كأس العالم، مما يعني تواجد عددًا من النجوم البارزين مثل محمد صلاح وزلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر.

وكشفت اللجنة المنظمة أن أسعار التذاكر للمباريات ستبدأ من 270 درهمًا وتتدرج حتى تصل إلى 1050، وستقام المباريات أيام 8 و11 و13 و16 ديسمبر القادم.

المباراة الأولى ستجمع آرسنال مع ليون، فيما الثانية ليفربول مع الفريق الفرنسي، ويوم 13 ديسمبر سيكون موعدًا للقاء آرسنال وميلان، فيما الختام يوم 16 من نفس الشهر بالمواجهة ذات الذكريات الكبيرة بين ليفربول وميلان.

يُشار إلى أن كأس العالم سينطلق في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري وسيُختتم بإقامة المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم والذي يُصادف العيد الوطني للدولة.

