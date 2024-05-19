كلوب حوله إلى أسطورة ويجب أن يتبعه إلى خارج النادي.. ردود أفعال أداء صلاح ضد وولفرهامبتون!

ردود الأفعال على أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون...

أنهى ليفربول موسم 2023-2024، بفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

مباراة اليوم، كانت هي الأخيرة للمدرب الألماني يورجن كلوب، مع ليفربول بعد مسيرة امتدت إلى أكثر من 8 سنوات، حقق فيها الفريق تحت قيادته العديد من الإنجازات والنجاحات.

وشهد اللقاء مشاركة الفرعون المصري، محمد صلاح مع ليفربول، بشكل أساسي منذ بداية اللقاء وحتى النهاية وساهم بشكل في تسجيل هدف فريقه الثاني.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا أبرز ردود أفعال الجماهير على أداء محمد صلاح أمام وولفرهامبتون.