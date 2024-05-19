ريال مدريد وفياريال | "مُدمِّر" بيلينجهام يقدم الهدية الأغلى لدورتموند.. ولونين وميليتاو يسهلان مهمة أنشيلوتي!

إنذار خطر "أصفر" في نهائي الأبطال!

سجل النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال 4 أهداف منحت فريقه التعادل (4-4) خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد "أردا جولر "ثنائية" في الدقيقتين 14 و45+)، وخوسيلو (30)، لوكاس فاسكيز (40)، بينما جاءت رباعية سورلوث في الدقائق 39، 48، 52، و56.

بهذا التعادل، يواصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 94 نقطة، علمًا بأن الميرنجي توج باللقب رسميًا قبل 4 جولات من النهاية، بينما رفع فياريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن.