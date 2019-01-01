كانافارو يتعجب من إهمال الأندية الإيطالية للدوري الأوروبي

سبق وأن حصل على البطولة بمسماها القديم مع فريقه الأسبق بارما

يرى فابيو كانافارو نجم منتخب إيطاليا السابق، أن نابولي يمكنه الفوز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

نابولي لعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في التأهل لدور الـ16 لصالح ليفربول وباريس سان جيرمان.

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ويعتقد كانافارو أن الفريق الذي يدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، يعد قادراً على تعويض ذلك.

وقال نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق:"كنت آخر من ربح هذه البطولة عندما كان إسمها كأس أوروبا للأندية في 1999".

وأضاف:"كنت وقتها في بارما وسيطرنا على الكرة الأوروبية مثلما يفعل الإسبان الآن".

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أبرز تصريحات مدربي الفريقين 👇 pic.twitter.com/jZQmiwYljQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وتابع:"لا أعلم السر الحقيقي وراء سيطرة الأندية الإسبانية، وتجاهل الفرق الإيطالية لهذه البطولة بالتحديد".

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واستكمل:"الفوز بالدوري الأوروبي أمر رائع جداً وأعتقد أن نابولي يمكنه الفوز بها".

جدير بالذكر أن نابولي يستعد لمواجهة زيورخ السويسري في دور الـ32 من اليوروباليج الشهر القادم.