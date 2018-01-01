كوليبالي رداً على جماهير إنتر: فخور بلوني

كوليبالي كان محور الأحداث في سهرة الأربعاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق نجم نابولي كاليدو كوليبالي على الأحداث التي وقعت في مباراة الفريق أمام إنتر مساء الأربعاء وأكد على فخره بلون بشرته وكونه أفريقياً.

وتعرض كوليبالي لهتافات عنصرية وصياح أصوات القردة من قبل جماهير النيراتزوري في أكثر من مناسبة أثناء المباراة وتلقى البطاقة الحمراء بعد سخريته من الحكم.

ونشر كوليبالي عبر حسابه على تويتر رسالة قال فيها: "حزين بسبب الخسارة وترك زملائي بالأخص".

وأردف: "ولكني فخور بلون بشرتي، وبكوني فرنسي، سنغالي، نابوليتاني، وإنسان".

سباليتي: العنصرية مرفوضة وناينجولان سيعود مباشرة

Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli!

Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo.



⚽ #InterNapoli 1-0

🇸🇳 #KK26 #famiglia

💙 #ForzaNapoliSempre

💪🏿 #DifendoLaCittà pic.twitter.com/f9q0KYggcw — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) December 26, 2018

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، قد علق على الواقعة وقال إنه طلب من حكم المباراة إيقافها بسبب الهتافات العنصرية بحق كوليبالي.

وأدت النتيجة لاتساع الفارق بين نابولي ويوفنتوس في قمة الترتيب إلى تسع نقاط قبل جولة من نهاية الدور الأول.