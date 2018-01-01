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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوليبالي رداً على جماهير إنتر: فخور بلوني

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كوليبالي كان محور الأحداث في سهرة الأربعاء

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

علق نجم نابولي كاليدو كوليبالي على الأحداث التي وقعت في مباراة الفريق أمام إنتر مساء الأربعاء وأكد على فخره بلون بشرته وكونه أفريقياً.

وتعرض كوليبالي لهتافات عنصرية وصياح أصوات القردة من قبل جماهير النيراتزوري في أكثر من مناسبة أثناء المباراة وتلقى البطاقة الحمراء بعد سخريته من الحكم.

ونشر كوليبالي عبر حسابه على تويتر رسالة قال فيها: "حزين بسبب الخسارة وترك زملائي بالأخص".

وأردف: "ولكني فخور بلون بشرتي، وبكوني فرنسي، سنغالي، نابوليتاني، وإنسان".

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وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، قد علق على الواقعة وقال إنه طلب من حكم المباراة إيقافها بسبب الهتافات العنصرية بحق كوليبالي.

وأدت النتيجة لاتساع الفارق بين نابولي ويوفنتوس في قمة الترتيب إلى تسع نقاط قبل جولة من نهاية الدور الأول.

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