سباليتي: العنصرية مرفوضة وناينجولان سيعود مباشرة

إنتر خطف الانتصار من نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، على انتصار فريقه المثير على نابولي مساء الأربعاء وما صاحبه من أحداث قبل وأثناء المباراة أثرت في مسارها.

وفاز إنتر بهدف لوتارو مارتينيز بالدقيقة 92 في لقاء شهد تحولاً كبيراً بعد طرد نجم نابولي كاليدو كوليبالي، والذي تعرض لهتافات عنصرية من قبل الجماهير.

وقال سباليتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا أركز على ما يقوله اللاعبون في أرض الملعب وأثق أنهم لن يقولوا شيء خاطيء، كان هناك 65 ألفاً بالمدرجات للاستمتاع ولكن يجب أن نغير العقلية لنعيد كرتنا للواجهة الأوروبية". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وحول سباليتي حديثه من العنصرية إلى ناينجولان: "هناك قواعد متفق عليها منذ بداية الموسم ولن أكسرها، اللاعبون يملكون أموال كثيرة ولن يمانع خصماً مثل هذا، ولكن ما يؤثر هو إبعاده عن اللعب".

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هدف لاوتارو هو الهدف الأول الذي يزور شباك نابولي من لاعبي إنتر منذ إبريل 2016.. منذ 496 دقيقة تحديدًا! 🙅‍♂️ pic.twitter.com/RzzNEBKfRi — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

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وأضاف: "ناينجولان لم يخذلني، ولكن قام بتصرفات خاطئة لم يجب أن تحدث، ولكنه سيعود مرة أخرى للمجموعة وسيتواجد معنا أمام إمبولي".

وتحدث سباليتي عن صاحب الهدف لوتارو مارتينيز: "أخذ فرصته وقام بما كان يجب أن يقوم به منذ بداية الموسم، يمكنه أن يلعب بجوار إيكاردي، وكذلك كايتا بالدي".

وواصل: "نابولي ينقل الكرة بسرعة رهيبة، بسرعة 100 ألف كم بالساعة، الفريقان استحقا النقاط اليوم، كدنا نخسر لولا أسامواه مثلاً وتلك كانت لقطة صعبة للغاية".

ويلعب إنتر مساء السبت المقبل أمام إمبولي في ختام لقاءات الدور الأول للدوري الإيطالي.