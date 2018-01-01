أنشيلوتي يهدد بانسحاب نابولي بسبب كوليبالي

النجم السنغالي كان محور الأحداث في لقاء إنتر ونابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، أنه طالب الحكم أندريا ماتزوليني، والذي أدار مباراة الفريق أمام إنتر، بإيقاف اللقاء بسبب العنصرية ضد المدافع كاليدو كوليبالي وأكد أن إذا تكرر الأمر سينسحب مستقبلاً.

وخرج كوليبالي مطروداً بعد تلقيه إنذارين في لعبة واحدة بعد تصفيقه بسخرية لحكم اللقاء، ولكن اللاعب خرج وسط هتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر.

وقال أنشيلوتي مع "سكاي": "طالبنا الحكم ثلاث مرات بإيقاف المباراة، كما قاموا بالإعلان عن الأمر في مكبرات الصوت، كوليبالي كان يلعب تحت الضغوط". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وأضاف: "في العادة هو لاعب هاديء ومحترف ولكن صعب أن تلعب تحت أصوات القردة، في المباراة القادمة إذا تكرر الأمر سنغادر المباراة ولا يهمنا إذا تم اعتبارنا خاسرين".

وعن إشراكه خوسيه كايخون كظهير أيمن: "إنتر يعتمد على اللعب خلف الأظهرة بالأجنحة، لذا استخدمته حتى يضغط هو هجومياً وكنت أعرف أن الأمر مخاطرة".

وكان إنتر خطف الانتصار في الدقيقة 92 عبر البديل لوتارو مارتينيز وتعرض بعدها قائد نابولي لورينو إنسيني للطرد بسبب الحديث مع الحكم.

واتسع الفارق بين نابولي ويوفنتوس على قمة الترتيب إلى تسع نقاط رغم تعثر الأخير بالتعادل مع أتالانتا بهدفين لكل جانب.