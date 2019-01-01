كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 | نظام البطولة، الجوائز، نتائج وموعد المباريات والأبطال السابقون

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن كأس الكونفدرالية 2019-20، نظام المسابقة، جوائزها المادية ونتائج وموعد جميع المباريات

في 21 يوليو 2019 أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من النسخة الاستثنائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في القاهرة، وتُعد هذه البطولة إستثنائية حيث أنها النسخة الأولى التي ستُلعب من شهر أغسطس وحتى شهر مايو وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 يوليو الماضي، حيث كانت النسخ الـ16 السابقة تبدأ في شهر نوفمبر.

يشارك في النسخة الحالية من ثاني أقوى بطولات القارة السمراء 53 فريقاً، 42 منهم سيخوضوا المشوار من الدور المؤهل، بينما سيتأهل 11 فريق إلى الدور الأول مباشرة، وأبرزهم هم الصفاقسي التونسي، المصري البورسعيدي، حسنية أغادير المغربي.

وجاء جدول البطولة موضحاً بدء الدور التمهيدي في الفترة من 9 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر، بينما يبدأ الدور الأول من نصف سبتمبر وحتى نهاية الشهر، وستستمر المسابقة حتى النهائي الذي لم يتحدد بعد حتى الآن.

الفائز بالمسابقة ستُتاح له فرصة إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته، حيث أنه سيواجه الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.

الزمالك المصري هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية، وحصل عليها بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن النسخة الاستثنائية من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20، جدول مواعيد البطولة، موعد المباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين.

ما هو نظام بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20؟

يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 53 فريقاً، يتأهل منهم 11 فريقاً إلى الدور الأول مباشرة، بينما 42 فريق يبدأ المشوار من الدور التمهيدي الذي يُعد دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب ليتأهل منهم 21 فريق، وتحدد القرعة طرفي كل مواجهة، وفي الدور الأول يتقابل الـ11 فريق المتأهل مباشرة مع 11 فريق من المتأهلين عن طريق الدور التمهيدي، ويكتمل الصراع في خمس مقاعد آخرى يتنافس عليها الـ10 فرق الآخرين المتأهلين أيضاً من الدور التمهيدي، ليتأهل 16 فريقاً إلى الجولة الفاصلة والتي يلتقي فيها المتأهلين ضد الـ16 فريق الذي تم إقصائهم من الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ليتأهل الفائز مباشرة إلى دور المجموعات.

يتكون دور المجموعات من 4 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها ذهاباً وإياباً وفي النهائي يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها لدور الـ8.

تكون مباريات ربع النهائي ذهاباً وإياباً بنظام خروج المغلوب، ويتم اختيار طرفي كل مواجهة عن طريق القرعة، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب في نصف النهائي والنهائي لمعرفة بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20.

جدول مواعيد كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20

أُجريت قرعة الدوررين التمهيدي والأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-20 في 21 يوليو 2019 الماضي في القاهرة بمصر، وتبدأ مباريات الدور التمهيدي في التاسع من أغسطس وحتى الخامس والعشرون من نفس الشهر، أما الدور الأول فتبدأ مبارياته في 13 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر 2019.

جدول مواعيد كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20:

المرحلة الدور / الجولة موعد القرعة الذهاب الإياب التأهل الدور التمهيدي 21 يوليو 2019 9- 11 أغسطس 2019 23 - 25 أغسطس 2019 الدور الأول 13 - 15 سبتمبر 2019 27 - 29 سبتمبر 2019 الجولة الفاصلة 9 أكتوبر 2019 27 أكتوبر 2019 3 نوفمبر 2019 المجموعات الجولة الأولى 10 نوفمبر 2019 29 نوفمبر 2019 الجولة الثانية 6 ديسمبر 2019 الجولة الثالثة 27 ديسمبر 2019 الجولة الرابعة 14 فبراير 2020 الجولة الخامسة 21 فبراير 2020 الجولة السادسة 6 مارس 2020 خروج المغلوب ربع النهائي 11 مارس 2020 3 أبريل 2020 10 أبريل 2020 نصف النهائي 24 أبريل 2020 1 مايو 2020 النهائي لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد

جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20

رقم المباراة المباراة 1 (موريتانيا) جمعية اسنيم - أدجوبي (بنين) 2 (النيجر) يونيون سبورتيف دي لا - الاتحاد (ليبيا) 3 (توجو) مارانثا - سفينة ليبيريا (ليبيريا) 4 (الجابون) بيلكان - مانيما (الكونغو الديمقراطية) 5 (الجزائر) بارادو - كامسر (غينيا) 6 (جمهورية موريشيوس) بولتون سيتي - جوانينج جلاكسي (بتسوانا) 7 (الصومال) ماقديشو - ماليندي (كينيا) 8 (غينيا الأستوائية) أكونانجي - أشانتى كوتوكو (غانا) 9 (نيجيريا) نيجر تورنادو - سانتو با (غينيا) 10 (جنوب أفريقيا) تي سي جلاكسي - سانت لويس صنز يونايتد (سيشل) 11 (زامبيا) بوليدكون - يانج بوفالوز (سوانزيلاند) 12 (جيبوتي) سبورتيف دي آرتا - الخرطوم (السودان) 13 (الكونغو الديمقراطية) موتيما بيمبي - رينارد دي ميلونج (الكاميرون) 14 (رواندا) كيجالي - كينوندوني (تنزانيا) 15 (أوغندا) برولين - ماستر سيكيورتي (مالاوي) 16 (كينيا) بانداري - الأهلي شندي (السودان) 17 (تونس) الاتحاد الرياضي ببن ڨردان - امارات يونايتد (جنوب السودان) 18 (أثيوبيا) كينيمبا - عزام يونايتد (تنزانيا) 19 (زيمبابوي) تري أنجل يونايتد - روكينزو (بوروندي) 20 (مصر) بيراميدز - إيتوال دي كونجو (الكونغو الديمقراطية) 21 (الجزائر) شباب بولوزداد - القطن التشادي (تشاد)

كم تبلغ الجوائز المالية لكأس الكونفدرالية الإفريقية؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

فقبل أن نبدأ في بطولة كأس الكونفدرالية 2019-20 يجب أن نعلم أن جوائز المسابقة تطورت مادياً مرتين من قبل، الأولى في عام 2009، والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء سنستعرض لكم مقدار الجوائز المالية الجديدة بحسب الزيادة الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية تتهافت على الوصول لدور الـ8 ليس فقط من أجل التنافس وحفر إسمها في البطولة، بل للحصول على الجائزة المادية التي ليست بالضخمة، لكنها تعد جيدةً جداً بالنسبة لفرق القارة الأفقر في العالم.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 165 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 195 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 265 ألف دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 445 ألف دولار، ويحصل البطل على 660 ألف دولار أمريكي.

جدول الجوائز المادية لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد زيادة 2017:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.250 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 650 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 450 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 275 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 275 ألف دولار أمريكي

من هي الفرق الفائزة بكأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل؟

تحتل الكرة التونسية نصيب الأسد من كؤوس الكونفدرالية الإفريقيى عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما النجم الساحلي والصفاقسي قطبي الكرة في بلاد نسور قرطاج، كما أن الترجي سبق له الفوز بالبطولة، وذلك في نسخة 1997.

مباراة ودية للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

الأبطال التاريخيين لكأس الكونفدرالية الإفريقية: