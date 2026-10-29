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المغرب الفاسي نظرة عامة
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الدوري المغربي الممتاز
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|2
|الكوكب الرياضي المراكشي
|5
|3
|1
|1
|7
|5
|2
|10
|3
|حسنية أغادير
|5
|2
|2
|1
|12
|9
|3
|8
|4
|المغرب الفاسي
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|5
|الوداد الرياضي
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|6
|الجيش الملكي
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7