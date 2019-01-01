مباراة ودية للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

الزمالك يستعد لمواجهة الفريق الصومالي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك خوض لقاء ودي قبل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان طارق يحيى قد تولى تدريب الزمالك مؤخرًا عقب رحيل خالد جلال، حتى مباراة الذهاب في دوري أبطال إفريقيا انتظارًا للمدير الفني الأجنبي الجديد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك سيخوض مباراة ودية اليوم للاطمئنان على مستوى لاعبيه.

وسيخوض الزمالك الودية أمام فريق الشركة المتحدة للإسكان في ملعب النادي بمقره بميت عقبة، من أجل الوصول لحالة اللاعبين.

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وضم الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي الحالي 11 صفقة جديدة، أخرهم كان إمام عاشور الذي ضمه من غزل المحلة بمقابل مادي 12 مليون جنيه.

وظهرت السعادة على جماهير الزمالك عقب التعاقد مع إمام عاشور، حيث هو من أبرز اللاعبين الواعدين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.