"قوموا بتلك الحركة مباشرة" .. الفيفا يستعد لمحاربة العنصرية بقرار جديد!

حركة فينيسيوس تنتصر أخيرًا..

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للكشف عن قرار جديد تجاه (الموقف العالمي ضد العنصرية)، خلال كونجرس فيفا رقم 74 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويشهد كونجرس الفيفا، الذي يقام للمرة الأولى في مدينة بانكوك، بمشاركة 211 اتحادًا هم أعضاء الاتحاد الدولي، التصويت على عدد من القضايا الرئيسة، منها إعلان الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات 2027، ومقترحات حول تعديل النظام الأساسي للفيفا، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.

وكشف الإعلامي الرياضي طارق بانجا، عن الخطوة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الدولي تنفيذها لمكافحة ظاهرة العنصرية في الملاعب، والتي تتمثل في إيقاف المباراة بشكل مؤقت، والتعليق والإيقاف، ثم توجيه إشارة من الحكم واللاعبين داخل الملعب، بضم اليدين في وضع معاكس، مع إلزام الدول الأعضاء بتطبيق تلك الواقعة في ملاعبها.

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وكانت واقعة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، إحدى أبرز الوقائع التي فجرت حالة جدلية واسعة حول العالم، في مايو 2023، بعد تعرضه لهتافات عنصرية، أثناء مشاركته في مباراة فالنسيا، في الجولة 35 من الدوري الإسباني، الأمر الذي دفعه للاشتباك مع لاعبي فالنسيا وتلقي بطاقة حمراء.

ووجه فينيسيوس، على إثرها، رسالة هجومية، قال فيها "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها، البطولة كانت في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين".

ودعا نجم ريال مدريد، نحو مواجهة العنصرية، بإطلاق حملة تحت شعار "العنصرية، لا تتظاهر بأنك لا تراها"، من خلال مؤسسته "دليل التعليم لمكافحة العنصرية"، ليساهم دوره في تبني المدارس في البرازيل في المناطق الفقيرة والاستثمار في التعليم، في الحصول جائزة سقراط التي تمنحها مؤسسة فرانس فوتبول للأعمال الخيرية، خلال حفل الكرة الذهبية في عام 2023.

وأسهمت حركة فينيسيوس إلى حصوله على وسام في البرازيل، كما وافق البرلمان الإقليمي في البلاد، على فرض "قانون فينيسيوس جونيور"، والذي ينظم البروتوكول الذي يجب تنفيذه في الأحداث الرياضية بولاية ريو دي جانيرو حال حدوث حالات عنصرية.