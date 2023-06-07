مناهضة العنصرية أفعال لا أقوال .. إصدار قانون "فينيسيوس جونيور" رسميًا

فينيسيوس جونيور يحصل على وسام وقانون من البرازيل!

تمت الموافقة بالإجماع في الجمعية التشريعية لريو دي جانيرو (أي البرلمان الإقليمي) على مشروع القانون 1.112/23، المعروف باسم "قانون فينيسيوس جونيور"، حيث ينظم هذا القانون البروتوكول الذي يجب تنفيذه في الأحداث الرياضية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية في حالة حدوث حالات عنصرية.

هذه المبادرة التشريعية، التي يجب الآن أن يصدرها حاكم ريو دي جانيرو، البولسوناريستا كلاوديو كاسترو، هي رد فعل على الهجمات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في مباراة فالنسيا وريال مدريد (1-0) التي أقيمت في ميستايا.

وبحسب القانون المعتمد يجب إيقاف مباريات كرة القدم أو أي حدث رياضي آخر يحدث في ولاية ريو دي جانيرو تلقائيًا إذا كانت هناك أي حالة من التصرفات العنصرية بشكل مؤقت وإذا استمر الأمر يمكن إلغاء المباراة، ويشتمل أيضًا على تعليمات لمكافحة العنصرية وتوجيهات للضحايا لتقديم البلاغات المناسبة إلى النيابة العامة، وفي الوقت نفسه، ستكون هناك إجراءات توعوية ضد العنصرية إلزامية خلال فترات الاستراحة في الأحداث الرياضية.

وصرح النائب جوزيمار مؤلف النص المعتمد للقانون: "يجب علينا أن نقضي مرة واحدة وإلى الأبد على وباء العنصرية، خاصة في المجال الرياضي، يهدف هذا القانون إلى محاربة العنصرية لخلق مجتمع متساوٍ".

قرر البرلمان الإقليمي لولاية ريو دي جانيرو أيضًا منح فينيسيوس جونيور وسام تيرادينتيس، وهو أعلى وسام في هذا البرلمان، وهذا مزيد من الدعم اللا مشروط الذي تلقاه لاعب ريال مدريد في بلده، حيث أصبح رمزًا عالميًا لمكافحة العنصرية بعد الأحداث التي شهدها ملعب ميستايا وملاعب الدوري الإسباني الأخرى.